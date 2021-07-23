Разделы

Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения
|

Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября

Минцифры предлагает провести эксперимент по получению госуслуг в электронном виде через банковские приложения. Граждане с помощью банков смогут поставить автомобиль на учет, получить сертификат на маткапитал и узнать о состоянии исполнительных производств в их отношении.

Банковские госуслуги

Минцифры выступило с предложением провести эксперимент по получению госуслуг через банковские приложения с 1 сентября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. Это следует из опубликованного на regulation.gov.ru постановления Правительства об эксперименте по предоставлению госуслуг в электронной форме с использованием коммерческих систем.

В документе предлагается приравнять идентификацию граждан через банковские приложения к аналогичной процедуре в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако для этого заявитель уже должен быть зарегистрирован в единой системе и дать согласие на приравнивание банковской идентификации к идентификации в ЕСИА. Как пояснили CNews представители Минцифры, системы через соответствующие интеграционные механизмы будут обмениваться идентификаторами.

onlaingosuslugisaitservis.jpg

Госуслуги можно будет получить через банковские приложения с 1 сентября

Среди участников данного эксперимента — Минцифры, Минэкономразвития, ЦБ, кредитные организации, а также физлица на добровольной основе. На время проведения эксперимента кредитные организации должны будут разместить у себя формы соответствующих заявлений на предоставление госуслуг.

Какие госуслуги будут доступны

Среди перечня доступных госуслуг, которые заявитель сможет получить через банковские приложения, — информация по находящимся на исполнении, оконченным и прекращенным исполнительным производствам, установление страховой и накопительной пенсии. В том числе, заявители смогут поставить транспортное средство на учет.

В банковских приложениях можно будет подать заявку и на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также на содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников.

Обновление госуслуг

В феврале 2021 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал CNews о грядущих изменениях госуслуг, которые начнутся с новой версии портала. Также госуслуги ждет умный поиск, обновленный дизайн и до конца 2021 г. число услуг, предоставляемых на новой платформе, составит не менее сотни, сообщил CNews вице-премьер.

В начале июля CNews писал об инициативе Минцифры по предоставлению доступа к единому порталу госуслуг приложениям коммерческих организаций для оказания электронных госуслуг.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», посчитали инициативу «потенциально интересной для клиентов». Так, представитель Росбанка Павел Меньшиков отметил возможный интерес пользователей к получению госуслуг в мобильном приложении банка. Однако другой источник в крупном банке заявил, что реализации такого проекта могут вызвать трудности в ближайшие годы из-за того, что МФЦ до сих пор не имеют единого ПО.

Кристина Холупова

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN»

Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей

Qiwi продала виртуальный банк «Точка»

Создан супербезопасный почтовый сервис

Apple признала российские карты «Мир»

Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением

Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM

Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще