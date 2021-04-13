Спецпроекты

Россияне научились обманывать ИТ-систему техосмотра автомобилей

Безопасность Законодательство Техника
, Текст: Эльяс Касми

Новая система контроля над прохождением техосмотра автомобилей в России требует их фотофиксации на пунктах осмотра. В снимки впечатываются координаты съемки, которые должны совпадать с местоположением сервиса, но система ГИБДД никак не проверяет подлинность этих фотографий, что позволяет подделывать их любыми средствами и проходить ТО, не выходя из дома.

Неидеальный техосмотр

Россияне нашли способ обхода всех нововведений, связанных с прохождением техосмотра автомобилей в России. Согласно новым правилам, действующим с 1 марта 2021 г., осмотр каждой машины должен иметь подтверждение в виде фотографии транспортного средства на станции техосмотра и его GPS-координат.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на российскую ГИБДД, ни фотографии, ни данные о координатах, загружаемые в ЕАИСТО (единая автоматизированная информационная система технического осмотра) МВД России, никак не проверяются на подлинность. Это стало известно из переписки сотрудников инспекции с Министерством транспорта России. Другими словами, снимки можно подделывать любыми доступными методами, и они все равно будут считаться подлинными.

«Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами», – заявил в своем письме в Министерство замглавы ГИБДД Николай Шеюхин. Он добавил, что отсутствие какой-либо защиты «позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса №97».

Новая буква закона

Приказ Минтранса №97, упомянутый в письме Шеюхина – это документ под названием «Об утверждении требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование, к порядку и срокам его хранения в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, требований к точности определения координат места нахождения транспортного средства и пункта технического осмотра». Он датирован 31 марта 2020 г. и предписывает получение снимка автомобиля на въезде и выезде с пункта техосмотра. Фотография должна содержать координаты, совпадающие с местоположением самого пункта ТО, с погрешностью в несколько метров, что позволяло бы ГИБДД удостовериться, что машина, запечатленная на снимке, действительно проходила осмотр.

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Россияне нашли способ обхода новых правил техосмотра

Проверка фотографий и координат осуществляется в автоматическом режиме – в момент, когда эксперт пункта ТО, проверивший состояние машины и удостоверившийся в ее исправности, запрашивает диагностическую карту на нее. Документ формируется в информационной системе ЕАИСТО и усиливается электронной подписью эксперта.

Миллионы нарушителей

Требование об обязательной фотофиксации автомобиля, прибывшего на пункт техосмотра для его прохождения – это попытка ГИБДД полностью искоренить все схемы мошенничества, позволяющие россиянам получать диагностическую карту без фактического осмотра их транспортных средств. Диагностическая карта необходима, в первую очередь, для оформления страховки ОСАГО, а также сотрудники ДПС в ряде случаев просят водителей предъявить ее при проверке документов.

В Минэкономики полагают, что 85% автовладельцев так или иначе избегали процедуры прохождения техосмотра, приобретая диагностические карты через различных посредников. По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2020 г. в России было зарегистрировано почти 53 млн единиц автомобильной техники.

Как сильно изменится количество нарушителей после внедрения с 1 марта 2021 г. новых правил и распространения по стране информации о возможности их обхода, неизвестно.

Пройти техосмотр, не выходя из дома

Отсутствие какой бы то ни было защиты снимков автомобилей с пунктов техсмотра, загружаемых в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты, открывает широкий простор для мошеннических действий. В Рунете существуют сайты, которым достаточно прислать скан-копию техпаспорта автомобиля (СТС), сведения о пробеге и марке шин, а также две любые фотографии самого автомобиля, желательно на нейтральном заднем фоне и без отражений каких-либо посторонних объектов в стеклах или на лакокрасочном покрытии.

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Фото машины затем можно совместить в редакторе с фотографией станции техосмотра, да и с подменой координат места съемки тоже не возникает проблем. Собеседник «Коммерсанта» отметил, что для этого можно задействовать любую программу для редактирования EXIF-данных цифровой фотографии (дата и время съемки, модель фотоаппарата и др.).

Существуют и иные схемы обхода новых правил, в том числе и те, которые не предусматривают фотомонтажа. Например, как пишет издание, владелец автомобиля платит некую сумму и взамен его машину отвозят на пункт техосмотра, фотографируют и возвращают обратно в комплекте с готовой и полностью легальной диагностической картой. Ключевой момент этой схемы в том, специалисты осмотр такой машины не проводят, а всего лишь загоняют ее в бокс и выгоняют обратно.

Сотни предложений

Как итог, россиянам, по тем или иным причинам не желающим проходить процедуру своего автомобиля (жалко времени, денег, или машина гарантированно его не пройдет из-за плачевного состояния), достаточно всего лишь выбрать один из сотен сайтов, которые готовы помочь им в этой ситуации. Редакция CNews обнаружила, что и сам поиск подобных предложений не составит никакого труда – популярные в России поисковики предоставляют ссылки на нужные сайты прямо на первой странице выдачи по очевидным поисковым запросам.

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Спрос рождает сотни и тысячи предложений

Единственная проблема, с которой могут столкнуться отечественные автомобилисты, желающие пройти ТО в режиме онлайн – это рост цен на данную услугу. По подсчетам «Коммерсанта», после вступления в силу новых правил в ряде случаев она подорожала более чем вдвое – если до 1 марта 2021 г. диагностическая карта без посещения пункта техосмотра обходилась гражданам в 650-1000 руб., то теперь за нее приходится платить 1500-2000 руб. Однако это все равно дешевле затрат на устранение многих неисправностей, которые может выявить эксперт при реальном осмотре автомобиля.



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