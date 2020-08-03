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Власти хотят перенести общение граждан с чиновниками на портал госуслуг

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур
Минкомсвязи предлагает провести эксперимент для организации обмена обращениями и сообщениями между гражданами и властями через портал госуслуг. В эксперименте могут принять участие Минздрав, Минпросвет, ФОМС, Центробанк и другие ведомства.

Единое цифровое окно для жалоб и предложений

Минкомсвязи выступило с предложением о проведении эксперимента по использованию портала госуслуг (ЕПГУ) для направления сообщений и обращений в адрес госорганов и получения ответов на эти обращения. Проект соответствующего постановления Правительства России выложен на портале проектов правовых актов regulation.gov.ru для публичного обсуждения.

Эксперимент предлагается провести с 30 августа по 30 декабря 2020 г. Целью эксперимента является апробация решений для повышения «качества взаимодействия граждан и организаций с органами власти и их должностными лицами за счет использования современных цифровых технологий», отмечено в пояснительной записке к документу.

Документом предлагается представить Правительству доклад по итогам эксперимента и предложения по совершенствованию «нормативно-правового регулирования отношений, связанных с рассмотрением сообщений и обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Для участия в эксперименте Минкомсвязи предлагает подключить Минздрав, министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), Центробанк, «иные организации, осуществляющие публично значимые функции», и на добровольной основе – граждан, юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

Организационные нюансы

Эксперимент подразумевает тестовое использование портала госуслуг для сообщений о необходимости решения проблем, актуальных для гражданина или юридического лица, но не адресованных определенному госоргану. В частности, предлагается рассматривать предложения, заявления или жалобы, направленные в госорган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа.

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Эксперимент по общению граждан и чиновников через портал госуслуг пройдет до конца 2020 года

Порядок и сроки работы с сообщениями и обращениями, поданными через портал госуслуг, в том числе, с использованием электронной подписи при подписании ответов, а также межведомственное взаимодействие при рассмотрении таких обращений предлагается определить соглашениями и/или регламентами, утверждаемыми Минкомсвязи в рамках эксперимента.

Сообщения и обращения граждан в рамках эксперимента предлагается собирать и направлять в госорганы, «органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам», говорится в документе.

Обращения будут приниматься от граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), и давших свое согласие на обработку персональных данных и сведений о частной жизни в рамках подготовки и отправки ответа.

Для проведения эксперимента Минкомсвязи предлагает сформировать межведомственную рабочую группу по координации мероприятий эксперимента, с утверждением ее положения и состава. В дополнение, будут заключены соглашения о взаимодействии с пилотными регионами, утверждены регламенты обработки обращений, обеспечена методологическая и техническая поддержка эксперимента.

Итоги эксперимента, как указано в проекте, станут основой для подготовки «предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования отношений, связанных с рассмотрением сообщений и обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Как ранее сообщал CNews, создание «окна цифровой обратной связи» на портале госуслуг для работы с обращениями и жалобами граждан и организаций, включая жалобы по госуслугам и функциям, заложено в паспорте федерального проекта «Цифровое государственное управление» и утверждено Правительством в ноябре 2019 г.

В конце мая 2020 г. CNews также сообщил о том, что Минкомсвязи выступило с предложением о полном переводе органов власти на современный электронный формат взаимодействия с гражданами и организациями.



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