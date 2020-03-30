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ИТ и связь выведены из-под действия указа о нерабочей неделе

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Бизнес Законодательство Кадры Телеком Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Минтруд России причислил ИТ-компании и операторов связи к списку непрерывно действующих организаций, сотрудники которых не подпадают под действие указа о нерабочей неделе в связи с распространением инфекции COVID-19.

Непрерывный производственно-технологический цикл

Министерство труда и социальной защиты официальным письмом № 14-4/10/П-2696 от 26 марта 2020 г. опубликовало дополнение к рекомендациям работникам и работодателям, где причислило компании сектора информационных технологий и связи к непрерывно действующим организациям.

Согласно указу Президента России Владимира Путина № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25 марта 2020 г., режим нерабочих дней с 30 марта по 03 апреля 2020 г., введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не распространятся на сотрудников непрерывно действующих организаций.

Помимо ИТ-компаний и операторов связи, Минтруд также добавил в список непрерывно действующих организаций почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.

Непрерывность на усмотрение работодателя

Для предприятий, обеспечивающих непрерывность производственно-технологического цикла, режим нерабочих дней вводится с одной существенной оговоркой. Работодателям предоставляется право самостоятельно и по согласованию с работниками «определять необходимость участия конкретного работника в непрерывном производственном процессе».

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ИТ и связь выведены из-под действия указа о нерабочей неделе

Для сотрудников, работающих в удаленном режиме, также предусмотрено право его продолжения в период действия указа – при согласовании с работодателем и условии соблюдения требований Минздрава и Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

Для упрощения документооборота в период действия указа также предусмотрена возможность изменения рабочего статуса на удаленный режим путем простого обмена электронными копиями документов, с последующим их оформлением в установленном порядке.

Другие государственные инициативы на период нерабочей недели

Ранее CNews сообщил о том, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему для отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией.

Система отслеживания граждан, зараженных коронавирусом, будет использовать информацию сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, отмечается в распоряжении. Помимо геолокации носителя инфекции, в системе также предусмотрена возможность оповещения граждан о факте контакта с носителем коронавирусной инфекции.

Информация о геолокации зараженных граждан также будет отправляться в оперативные штабы субъектов России, проводящие мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В конце прошлой недели CNews также сообщил о распоряжении Михаила Мишустина о переводе правительства России на удаленную работу не позднее 27 марта 2020 г. в связи с распространением коронавируса.

Согласно распоряжению главы правительства, все без исключения министерства обязаны представить сведения об общем количестве переведенных на дистанционный режим работы сотрудников. Помимо этого, необходимо предоставить сведения о количестве беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и сотрудников старше 60 лет, а при поэтапном переводе сотрудников на «удаленку» следует представить информацию по каждому этапу и срокам их реализации.

Накануне «нерабочей недели» Минкомсвязи запустило для россиян государственный агрегатор онлайн-услуг «Все онлайн», который позволяет смотреть фильмы, учиться, оплачивать счета, играть в игры, читать и т. д., при этом не выходя из дома. Онлайн-агрегаторы со схожими наборами сервисов также запустили компании «Яндекс» и Mail.ru Group.



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