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Власти жестко отрегулируют ИТ-закупки Сбербанка, «Почты России», «Ростелекома»

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Бизнес Законодательство Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

ФАС задумала ужесточить ИТ-закупки для госкомпаний. По одному из параметров регулирующие их документы приравняют к закупочному законодательству госорганов. В случае последних оно существенного эффекта, впрочем, не имеет.

Ужесточение закупок для госкомпаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила добиться ужесточения закупочного законодательства для госкомпаний, затрагивающего в том числе тендеры по линии ИТ. Под госкомпаниями, напомним, подразумеваются такие организации как Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком» и другие компании, чья закупочная деятельность регулируется федеральным законом № 223.

«Мы предлагаем установить предельный размер закупок неконкурентным способом и у единственного поставщика — до 10% от годового объема закупок заказчика без учета его закупок у единственного поставщика по перечню, аналогичному в 44-ФЗ», — сообщил заместитель руководителя ФАС, экс-чиновник Минкомсвязи Михаил Евраев.

Впрочем, упомянутый им перечень в законе, регулирующем закупки министерств и ведомств, достаточно обширен. И на его основании чиновники, по наблюдениям CNews, могут приобретать до трети дорогостоящих ИТ-услуг именно по неконкурентным схемам.

Список допущений в законе превышает полсотни пунктов. В частности, первым из них значится «осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий».

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ИТ-закупки госорганов планируется ужесточить

Упомянутые предложения ФАС подготовила в качестве законопроекта, который направлен в Минфин, Федеральное казначейство, рабочую группу при Госдуме, представителям экспертного сообщества из регионов, общественным организациям.

Законопроект также предполагается обсудить на создаваемом ФАС России экспертном совете по ФЗ 223, говорится в сообщении ведомства.

Подоплека вопроса

В тематическом сообщении ФАС говорится, что в 2019 г. в закупочной системе по ФЗ 223 было опубликовано извещений на общую сумму 14,1 трлн руб. Статистика учитывает не только ИТ. Большая часть закупок (66%; 9,2 трлн руб.) проводилась иными способами, включающими закупки у единственных поставщиков и неконкурентные закупки. Среднее количество заявок на закупку в ФЗ 223 — 1,17, при этом в рамках ФЗ 44 среднее количество заявок составляет 3,12.

На этом и акцентировал внимание Михаил Евраев на совещании в режиме видеоконференцсвязи с субъектами России, муниципальными образованиями и территориальными управлениями ФАС.

В числе ключевых проблем в законодательстве о закупках по ФЗ 223 он отметил отсутствие единых требований к участникам и составу заявок, отсутствие требований к обоснованию минимальной начальной цены, возможность заключения контракта у единственного поставщика и проведение неконкурентных закупок без ограничений, отсутствие порядка заключения (исполнения) договора и включения компаний в реестр недобросовестных поставщиков.

Чиновник считает, что также важно предусмотреть в 223 ФЗ механизмы, положительно работающие в ФЗ 44, а также те нормы, которые, по его словам, предполагается внедрить для госзакупок в ФЗ 44. Это, напоминает он, рейтинг деловой репутации предпринимателей, введение универсальной и специальной предквалификаций на торгах, перевод взаимодействия между заказчиками и участниками закупок в закупочной системе (направление жалоб, уведомлений об их рассмотрении, претензионную переписку), введение единой формы банковской гарантии, осуществление закупок по 223 ФЗ на электронных площадках, функционирующих в рамках 44 ФЗ, развитие закупок через электронный магазин.

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