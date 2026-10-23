vStack представила исследование подходов к построению отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе платформы vStack HCP

Компания vStack (входит в корпорацию ITG) представила исследование подходов к построению отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе платформы vStack HCP. Эксперты рассмотрели архитектуру с резервированием по принципу 2N, которая предполагает полное дублирование ресурсов и данных для обеспечения высокой надежности. По такому принципу отказоустойчивости в vStack разработаны два продукта: vStack HCP и stretched cluster. Первый эффективно закрывает задачи отказоустойчивости для малых площадок, а второй, в зависимости от масштаба инфраструктуры, может применяться как в компактных конфигурациях, так и в географически распределенных кластерах. Для небольших удаленных объектов это позволяет сократить количество основных физических устройств на 43% по сравнению с рассматриваемой классической трехуровневой схемой. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Исследование адресовано прежде всего компаниям с распределенной инфраструктурой: розничным сетям, банкам с региональными отделениями и промышленным предприятиям с удаленными объектами. Для таких организаций принципиально важно обеспечить непрерывность работы критичных сервисов, не создавая на каждой площадке полноценный дата-центр с отдельными системами хранения данных.

В качестве базового сценария специалисты vStack рассмотрели двухузловую конфигурацию с локальными накопителями и внешним арбитром. В отличие от традиционной трехуровневой архитектуры, гиперконвергентная платформа объединяет вычисления, хранение данных и виртуализацию на одних и тех же физических серверах.

В рассматриваемой классической конфигурации для небольшой площадки используются семь основных единиц оборудования: два вычислительных сервера, дисковый массив с двумя контроллерами, два SAN-коммутатора и два Ethernet-коммутатора. Альтернативная схема на базе vStack HCP включает два сервера с локальными дисками и два Ethernet-коммутатора. Таким образом, количество основных физических устройств на площадке сокращается с семи до четырех, а необходимость в отдельной СХД и SAN-фабрике отпадает.

В двухузловом кластере оба сервера работают в режиме Active-Active, распределяя между собой вычислительную нагрузку. Данные синхронно реплицируются между локальными накопителями, что позволяет обеспечить RPO=0 для подтвержденных операций записи при предусмотренном сценарии отказа одного узла. Внешний арбитр контролирует кворум и предотвращает возникновение split-brain — ситуации, при которой изолированные части кластера независимо продолжают работу с данными. Для его размещения достаточно виртуальной машины с одним vCPU и 512 МБ оперативной памяти на независимой инфраструктуре.

«Задача бизнеса — обеспечивать непрерывность процессов. Архитектура — это инструмент, и выбирать его нужно исходя из реальных требований к восстановлению, а не из привычных схем. Филиал, который встал из-за отказа одного сервера, обходится дороже любой системы резервирования — вопрос только в том, считали ли это до аварии или после. Компании с десятками удаленных точек не могут позволить себе классическую схему резервирования в каждой из них — это останавливает проекты еще на этапе бюджета. Нам важно показать, что отказоустойчивость малой площадки решается иначе и дешевле», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.



