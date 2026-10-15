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Спрос на перевозки в аптечные сети вырос на 13%, а число онлайн-покупок лекарств — на 46%

Спрос на перевозки в аптечные сети вырос на 13%, а число онлайн-покупок лекарств — на 46%. К таким выводам пришли аналитики ГК «Деловые Линии» и «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), подведя итоги работы в фармацевтическом сегменте в период с января по сентябрь 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

По информации логистического оператора, чаще всего грузы в аптечные сети отправляли из Москвы и области, Бийска, Барнаула, Новосибирска и Бердска, а принимали их преимущественно в Уфе, Красноярске, Норильске, Нижнем Новгороде и Московской области.

«За первые девять месяцев перевозки в аптечные сети Центрального федерального округа выросли почти в три раза. Среди отправителей за этот период выделяются: Сибирь — в регионе отмечается увеличение почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а также Москва и область – с ростом более чем в два раза. Среди отдельных категорий грузов наибольший рост, в 7,5 раз, пришелся на БАДы и на медицинские товары (не лекарства), которые прибавили 67%», — сказали представители «Деловых Линий».

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В свою очередь, аналитики «ЮMoney» зафиксировали всплеск потребительской активности в начале осени.

«В первые две недели сентября число онлайн-покупок лекарств выросло на 46% год к году, а оборот — на 30%. Средний чек составил 2477 руб., снизившись на 11%. В сегменте БАДов и спортивного питания количество покупок увеличилось на 14%, оборот — на 11%, средний чек достиг 12752 руб. (-3%). Мы связываем эту динамику с сезонным спросом: осенью покупатели чаще пополняют домашние аптечки и заказывают товары для здоровья онлайн», — сказали представители «ЮMoney».

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