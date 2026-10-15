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«Ростелеком» подключил на Ямале девять пунктов выпуска транспорта к сервису дистанционных медосмотров «Пуск»

На Ямале «Ростелеком» подключил девять пунктов выпуска транспорта к сервису дистанционных медосмотров «Пуск». Теперь водители компании могут проходить предрейсовые осмотры за пару минут, без очередей, бумажной волокиты и влияния человеческого фактора на результат обследования. Разработчик системы — «РТК-МедОператор» (входит в кластер «Ростелеком Здоровье»). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По всей России теперь более 5,3 тыс. водителей цифрового провайдера всех категорий проходят предрейсовые и предсменные медосмотры удаленно через специальные терминалы, которые автоматически передают данные о состоянии здоровья сотрудников. С начала масштабного запуска проекта в 700 пунктах через сервис «Пуск» прошло свыше 250 тыс. осмотров.

Сервис «Пуск» объединяет работодателей, аккредитованные медицинские организации и сотрудников в единую цифровую систему, обеспечивая полное соответствие требованиям действующего законодательства России. Проверка состояния водителя перед рейсом или сотрудника перед сменой занимает в среднем две минуты и возможна в любом месте, где оборудован телемедицинский пункт.

Обязательный медосмотр предусматривает измерение давления, пульса, температуры и концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе. Специализированный программно-аппаратный комплекс автоматически идентифицирует работника и передает данные осмотра в сервис «Пуск», после чего врач удаленно принимает решение о допуске к рейсу или смене. Вся процедура сопровождается видеофиксацией — результаты хранятся в цифровом виде, что дает возможность анализировать состояние здоровья водителей и выявлять группы риска, а также исключает возможность фальсификации. Сервис работает круглосуточно, семь дней в неделю.

Ключевая технологическая особенность платформы «Пуск» — мультивендорность, сервис интегрирован с ведущими поставщиками медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение для проведения медосмотров. Работодатель сам выбирает удобный способ подключения: если на предприятии уже установлено специализированное оборудование, «РТК-МедОператор» подключит его к системе и быстро запустит дистанционные осмотры. Если необходимого оборудования у компании нет, «РТК-МедОператор» предоставит его в аренду, что позволит избежать крупных расходов на закупку. В обоих случаях заказчик не привязан к одному производителю и получает единый стандарт проведения осмотров и централизованный контроль результатов независимо от количества и расположения пунктов выпуска. Сервис легко масштабируется на предприятия любого размера.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Дмитрий Зима, генеральный директор «РТК-МедОператор»: «“Ростелеком” разрабатывает передовые цифровые решения и сам применяет их на практике: наши водители проходят медосмотры с помощью сервиса, который мы предлагаем рынку. Дистанционный формат позволяет оптимизировать расходы на содержание медицинского персонала и усилить контроль благодаря видеофиксации всего процесса. Кроме того, система снижает потери рабочего времени за счет ускорения проведения медосмотра по сравнению с очным форматом и повышает безопасность на предприятии. К нашему решению уже подключился ряд промышленных предприятий, включая производственные площадки Московской печатной фабрики Гознака, и мы видим растущий интерес со стороны других компаний».

Вся информация о проведенных осмотрах передается в защищенную облачную платформу «Ростелекома», при этом данные автоматически попадают в единый реестр медосмотров, оператором которого выступает Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ). Такой подход позволяет отслеживать актуальность данных о поверке оборудования и снижает риски злоупотреблений со стороны недобросовестных медцентров и перевозчиков. Соответствующее соглашение между НИИАТ и «РТК-МедОператор» было подписано в 2025 г.

Дистанционные предрейсовые и послерейсовые осмотры с использованием сервиса «РТК-МедОператор» соответствуют требованиям постановления Правительства России № 866 от 30.05.2023 г. Сервис «Пуск» включен в реестр отечественного ПО Минцифры России.

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