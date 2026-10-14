RDW Computers и «Базальт СПО»: серверы «Хибины» 3.0 и ОС «Альт Сервер» 11 совместимы и готовы к внедрению

Компания «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) в ходе тестирования успешно подтвердила технологическую совместимость и корректность работы сервера RDW серии «Хибины» 3.0 с операционной системой «Альт Сервер» 11, созданной мировым производителем системного ПО на базе собственной платформы разработки «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Корректность работы подтверждена двусторонним сертификатом совместимости.

Сервер RDW серия «Хибины» 3.0 – высокопроизводительный российский сервер 4 и 5 поколений. Его технологический потенциал призван решать широкий спектр задач в составе систем сетевой инфраструктуры, облачных сервисов, центров обработки данных (ЦОД) и обучения искусственного интеллекта. Устройство имеет заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Альт Сервер» – операционная система, позволяющая развертывать и поддерживать корпоративную инфраструктуру, обеспечить хранение и управление информацией, отказоустойчивость процессов и высокий уровень защиты от утечек и потерь данных. Содержит современные криптографические библиотеки и встроенные средства резервного копирования. «Альт Сервер» входит в Единый реестр российских программ (№1541).

Интеграция продуктов RDW Computers и «Базальт СПО» позволит российским компаниям эффективно внедрять процессы управления конфигурационной безопасностью в ИТ-инфраструктурах, построенных на базе операционных систем семейства «Альт» и вычислительной технике экосистемы RDW Computes. А, кроме того, предоставит широкий спектр преимуществ, направленных на реализацию стратегии технологической безопасности страны.

«Технологическое партнерство двух наших компаний органично адаптируется к развитию российского ИТ-рынка, где каждый день появляются все больше надежных отечественных разработок для управления корпоративной инфраструктурой, – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Всегда подчеркиваю, подтверждению аппаратной и программной совместимости чужд дух формализма. Это дань нашему высокотехнологичному времени, это знак конкурентоспособности наших решений, это путь к долгосрочному партнерству с «Базальт СПО» на благо российского цифрового суверенитета».