IP-фабрика Eltex подтвердила стабильность в независимом тестировании

Центр сетевых решений «Инфосистемы Джет» завершил функциональное и нагрузочное тестирование VXLAN-фабрики на базе оборудования Eltex. Решение предназначено для построения масштабируемых и отказоустойчивых сетей для центров обработки данных. Такие сети востребованы в финансовом секторе, ритейле, телекоме, промышленности и компаниях, использующих ИИ в рабочих процессах. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В основе решения – архитектура Spine-Leaf, которая позволяет строить сети ЦОД с высокой производительностью, минимальной задержкой и возможностью горизонтального масштабирования без остановки сервисов. Такая архитектура подходит компаниям, которые строят распределенные ЦОД и предъявляют высокие требования к гибкости управления трафиком, отказоустойчивости и надежности.

Инженеры «Инфосистемы Джет» провели тестирование коммутаторов серий MES5400 и MES5500 в собственной лаборатории: развернули VXLAN-фабрику, состоящую из двух коммутаторов уровня Spine и двух пар коммутаторов уровня Leaf, к которым подключались два сервера с развернутой на них системой виртуализации.

Программа испытаний включала три направления: проверку базовой функциональности оборудования – протоколов динамической маршрутизации, AAA, NTP, Syslog и др.; тестирование стека протоколов MP-BGP/EVPN/VXLAN – построение VXLAN-туннелей, распространение маршрутной информации (Route type 1-5), работу технологии Multi-Homing и агрегации каналов; нагрузочное тестирование и моделирование аварийных сценариев: отказы интерфейсов, каналов связи и узлов фабрики.

По итогам испытаний команда проекта подтвердила стабильную работу VXLAN-фабрики в штатном режиме. При моделировании аварийных сценариев переключение трафика происходило без статистически значимых потерь. Это означает, что сетевая фабрика Eltex способна обеспечить непрерывность бизнес-процессов: при частичных отказах оборудования ключевые сервисы сохранят доступность.

Методология тестирования сетевого оборудования, используемая «Инфосистемы Джет», позволяет проверить заявленную вендором функциональность в условиях, максимально приближенных к реальным сценариям эксплуатации. Это помогает выявить потенциальные проблемы до внедрения решения и оценить, как оборудование будет работать в инфраструктуре заказчика.

Сергей Данилов, начальник отдела сетевых проектов «Инфосистемы Джет»: «Сегмент высокопроизводительного сетевого оборудования для ЦОД долгое время оставался одним из самых сложных для импортозамещения, однако за последние два года российские производители значительно усовершенствовали свои продукты. Мы тестируем их, чтобы предлагать заказчикам и создавать сетевую инфраструктуру полностью на отечественном оборудовании. Компания Eltex постоянно совершенствует линейку своих продуктов, что позволило ей вывести на рынок полностью отечественное решение для построения EVPN/VXLAN-фабрики».

Евгений Тур, руководитель отдела технической поддержки сервисного центра MES Eltex: «При развитии линейки MES для ЦОД мы ориентируемся на фабричную архитектуру, в которой масштабирование не должно приводить к усложнению всей сети. В EVPN/VXLAN-фабрике разделены underlay и overlay, что дает большую гибкость и изоляцию решению. Фабрика позволяет использовать L3-связность между Leaf и Spine и организовывать наложенные L2-сегменты для сервисов. Это принципиальный момент для крупных инфраструктур, так как новые вычислительные ресурсы можно вводить в фабрику без изменения ее базовой архитектуры».