Решение «Росэл» обеспечит передачу данных тонометров в любые медицинские информационные системы

В каталоге товаров, работ и услуг для госзакупок (КТРУ) впервые появилась возможность выбора тонометра с дистанционной передачей результатов измерений в определенные медицинские информационные системы (МИС). Это значит, что заказчики по 44-ФЗ смогут требовать доставку данных в нужные им цифровые решения, что ранее было вне нормативного поля. Регистрация тонометра на платформе «Персональные медицинские помощники» (ПМП), созданной при участии холдинга «Росэл», гарантирует совместимость с любой МИС. Это поможет производителям тонометров интегрироваться в госзакупки. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

ПМП – сертифицированный сервис дистанционного мониторинга на базе платформы медицинского интернета вещей IoMT.Istok, созданного НПП «Исток» имени А.И. Шокина (входит в «Росэл»). Он связывает приборы пациента, мобильное приложение и региональные медицинские информационные системы в единый контур. К платформе подключаются тонометры, глюкометры, кардиомониторы, цифровые фонендоскопы и фетальные мониторы. Данные передаются врачу в реальном времени, а система автоматически проверяет их корректность и отслеживает статус устройств.

Платформа технологически совместима со всеми тонометрами на российском рынке. Однократная интеграция ПМП с МИС позволяет автоматически доставлять данные со всех зарегистрированных приборов без дорогостоящих точечных настроек для каждой клиники. Сегодня сервис работает более чем в 30 регионах России. К нему подключено свыше 392 тыс. медизделий, а дистанционное наблюдение получают более 40 тыс. пациентов с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

«Изменение в КТРУ – это сигнал для рынка. Государство готово закупать не просто приборы с передачей данных, а устройства, встроенные в конкретную клиническую инфраструктуру. Для нас это означает, что производители тонометров могут смелее интегрироваться с ПМП, зная, что их продукция будет востребована в госзакупках. Самое сложное было обеспечить универсальность: платформа должна принимать данные с любого сертифицированного прибора и передавать их в любую МИС без потерь и доработок на местах. Мы эту задачу решили – и теперь масштабируем подход на новые типы медицинских изделий и новые регионы», – отметил директор по цифровой трансформации холдинга «Росэл» Виталий Александров.

Дистанционный мониторинг включен в программу госгарантий. Пациенты с гипертонией и сахарным диабетом 1 и 2 типа могут находиться под контролем врачей по полису обязательного медицинского страхования без регулярных визитов в поликлинику. Проект Минздрава России реализуется с 2023 г. ПМП прошла испытания в 16 регионах, а накопленный опыт лег в основу национальных стандартов.