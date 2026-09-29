Matrix Audio представила USB-коммутатор с гальванической развязкой для Hi-Fi-систем и профессиональных аудиотрактов

Компания Matrix Audio выпустила SU-1 – USB-коммутатор с гальванической развязкой для Hi-Fi-систем и профессиональных аудиотрактов. Новинка обеспечивает переключение между несколькими цифровыми источниками, развязку USB-сигнала, используя малошумящее линейное питание. Аппарат способен сделать USB-подключение удобнее, чище и безопаснее. Об этом CNews сообщил представитель Barnsly Sound Org.

SU-1 адресован пользователям, которые в качестве источников используют компьютер, музыкальный транспорт или мобильное устройство. И хотят подключать их к одному или нескольким ЦАП без неизбежного для подобной конфигурации постоянного переподключения кабелей. Matrix Audio называет устройство менеджером USB-интерфейсов: оно позволяет организовать цифровой тракт как единую, аккуратную и защищённую систему.

В основе SU-1 – три взаимосвязанные функции: переключение между несколькими USB-источниками; электрическая развязка сигнальных цепей; линейное стабилизированное питание выходного каскада.

Такой подход важен для современных цифровых систем, где USB давно перестал быть простым интерфейсом для подключения компьютера к ЦАП. В одном тракте могут соседствовать сетевой транспорт, медиасервер, ноутбук, планшет или смартфон, USB-ЦАП, активные мониторы либо профессиональный аудиоинтерфейс. Каждое устройство способно вносить собственные помехи, а разность потенциалов между компонентами иногда приводит к образованию земляных петель.

SU-1 призван разорвать эти нежелательные пути распространения шума, не усложняя использование системы. Разработчики подчёркивают, что одним нажатием кнопки пользователь может сменить источник. А независимая схема изоляции помогает обеспечить более тихий фон прослушивания.

SU-1 позволяет держать несколько источников подключёнными одновременно. Это особенно удобно в системе, где, например, один ЦАП используется с компьютером и стримером, а второй – с активной акустикой, студийным интерфейсом или отдельной зоной прослушивания.

Коммутация избавляет от необходимости постоянно извлекать и переключать USB-кабели. Пользователь выбирает один из входов USB Type-C1, Type-B1 или Type-B2 коротким нажатием единственной кнопки. Долгое нажатие переключает выход между USB Type-A1 и Type-A2.

Светодиодные индикаторы на передней панели отображают выбранные вход и выход, поэтому текущая цепочка сигнала всегда понятна с первого взгляда.

Ключевой элемент SU-1 – профессиональный чип цифровой изоляции. Он электрически разделяет сигнальные линии, линии питания и контуры земли между передающей и принимающей сторонами USB-интерфейса.

По сути, устройство физически разрывает прямую электрическую связь между источником и подключённым ЦАП или аудиоинтерфейсом, сохраняя передачу цифровых данных. Это помогает решить несколько типичных проблем USB-аудио: снизить влияние земляных петель; уменьшить уровень высокочастотных помех; предотвратить передачу шумов от компьютера или другого источника к ЦАП; защитить подключённые компоненты от скачков напряжения; снизить риск повреждения аппаратуры при импульсных перенапряжениях, включая последствия грозовой активности.

Практический результат — более тихий фон, открытая подача и возможность лучше раскрыть потенциал цифрового тракта. Matrix Audio позиционирует SU-1 как решение, которое не просто коммутирует USB-сигнал, но и помогает сохранить чистоту интерфейса между источником и цифро-аналоговым преобразователем.

SU-1 использует собственный линейный блок питания. В его основе – полностью герметичный тороидальный трансформатор и несколько стабилизаторов со сверхнизким уровнем шума.

Такое решение обеспечивает USB-устройства стабильной и чистой основой питания, одновременно уменьшая помехи в цепях питания во время воспроизведения. Для цифрового аудиотракта это важно: шумы питания способны пагубно влиять на чувствительные схемы ЦАП, USB-приёмника и тактирования.

На выходы ток 5 В / 1000 мА подаётся со сверхнизким уровнем шума. Встроенная система мониторинга нагрузки в реальном времени автоматически обнаруживает перегрузку или короткое замыкание и быстро отключает выход. Это обеспечивает дополнительную защиту подключённых компонентов.

Matrix Audio отдельно заявляет о глубокой оптимизации импеданса USB-тракта.

Она призвана минимизировать потери и поддерживать стабильную передачу сигнала. Максимальная длина кабеля на входах и на выходах SU-1 – до четырёх метров. Таким образом, суммарная длина входного и выходного USB-кабелей может достигать восьми метров.

Это открывает больше свободы при инсталляции: компьютер или цифровой транспорт не обязан стоять рядом с ЦАП; ЦАП можно разместить ближе к усилителю или активной акустике; источники удобно убрать в стойку, на рабочий стол или в другую часть комнаты; кабельную разводку можно выстроить с учётом интерьера, а не только минимальной длины соединения.

При заявленной конфигурации SU-1 должен сохранять стабильность передачи данных без ослабления сигнала и потери пакетов.

SU-1 способен стать центральным USB-узлом в нескольких сценариях. В домашней системе он может связать компьютер, сетевой транспорт и мобильное устройство с одним или двумя внешними ЦАП. В студии же или профессиональном тракте – упростить работу с несколькими цифровыми источниками и преобразователями.

Matrix Audio SU-1 решает сразу несколько задач: выбор между тремя источниками, работа с двумя выходами и гальваническая развязка. При этом используется линейное питание со сверхнизким уровнем шума. Новинка помогает организовать чистое и защищённое USB-подключение, обеспечивая удобство и простоту использования.

Для владельцев цифровых Hi-Fi-систем, где компьютер, стример, мобильный источник и внешний ЦАП должны работать вместе, SU-1 становится компактным центром управления USB-интерфейсами. Без необходимости постоянного переключения кабелей, лишних блоков питания и компромиссов в организации тракта. В салонах отечественных дилеров Matrix Audio модель будет доступна этой осенью по цене 89990 руб.