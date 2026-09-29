ИТ-группа N3.Tech запустила центр ИИ-экспертизы

ИТ-группа N3.Tech выделила компетенции в области искусственного интеллекта в отдельное направление — центр ИИ-экспертизы, ориентированный на полный цикл внедрения ИИ-решений для крупного бизнеса и государственных организаций. Об этом CNews сообщил представитель N3.Tech.

Три ключевых направления работы центра:

Консалтинг в области ИИ-трансформации. Команда разрабатывает стратегию и дорожную карту внедрения искусственного интеллекта на основе анализа бизнес-процессов, зрелости данных, ИТ-ландшафта и отраслевой практики.

Технологический консалтинг. Специалисты центра подбирают технологическую базу и архитектуру решений с учетом бизнес-требований, информационной безопасности, устойчивости инфраструктуры и требований к импортозамещению. В том числе команда работает с российскими технологиями и продуктами.

Разработка и внедрение ИИ-решений. N3.Tech создает решения как с нуля, так и на базе готовых продуктов — от генеративного ИИ и агентных систем до машинного обучения, аналитики, компьютерного зрения и видеоаналитики — и интегрирует их в существующий ИТ-ландшафт заказчика.

Создание центра стало продолжением проектной практики N3.Tech на стыке управления данными, интеграции, сложной разработки и искусственного интеллекта. Выделение ИИ-компетенций в отдельное направление связано с переходом от точечных пилотов к системному внедрению технологии. В масштабе крупной организации внедрение ИИ требует пересмотра процессов, подготовки данных и ИТ-ландшафта, а также выбора сценариев, которые можно масштабировать на разные подразделения и функции.

Практика центра уже включает проекты для разных типов задач и ИТ-ландшафтов. ИИ-платформа для работы с обращениями граждан автоматизирует классификацию и маршрутизацию запросов, обработку вложений и подготовку проектов ответов. Платформа N3.AIaaS предназначена для создания и управления корпоративными ИИ-агентами, их подключения к внутренним базам знаний, разграничения доступов, аудита и логирования.

Отдельно прорабатываются решения с внедрением ИИ в конкретные отраслевые процессы. В платформе «N3.Туристический налог» технологии машинного обучения используются для обработки данных из внешних источников, нормализации информации, поиска дублей и сопоставления сведений с федеральным реестром. Для поддержки пользователей государственной информационной системы N3.Tech разработала ИИ-ассистента, который с помощью RAG и гибридного поиска работает с технической документацией и помогает быстрее находить ответы на типовые запросы. На стадии пилотов идут проекты ИИ-оцифровки геологических архивов и интеллектуальный помощник инженера.

«Внедрение AI в крупной компании требует одновременно решить несколько задач: определить инфраструктуру для работы моделей, организовать доступ к данным, встроить новые решения в существующий ИТ-ландшафт, выполнить требования информационной безопасности и нормативного регулирования, обеспечить необходимую производительность и оценить экономический эффект. Задача центра — помочь заказчикам выстроить эту работу системно: от выбора сценариев до архитектуры и промышленного внедрения», — отметил Виталий Агапеев, руководитель центра AI-экспертизы N3.Tech.

В дальнейшем N3.Tech планирует расширять набор прикладных ИИ-сценариев для крупного бизнеса и государственного сектора. В фокусе — решения для работы с нормативной, технической и проектной документацией, корпоративные ИИ-агенты для защищенных контуров, а также инструменты машинного обучения для планирования, распределения ресурсов и поддержки решений в сложных операционных процессах.