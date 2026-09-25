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Efsol добавила в «Облако для 1С» подключение ИИ-агента к учётной системе заказчика

Компания Efsol в рамках развития продукта «Облако для 1С» предоставила заказчикам возможность подключать ИИ-агента непосредственно к их учётной системе. Агент разворачивается в облаке EScloud, работает с данными «», CRM, почты и мессенджеров и берёт на себя рутину — от обработки входящего обращения до подготовки коммерческого предложения. Чувствительные данные при этом остаются в РФ. Об этом CNews сообщил представитель Efsol.

Спрос на инструменты искусственного интеллекта в бизнесе растёт, однако самостоятельный запуск ИИ-агента требует инфраструктуры, команды специалистов и продуманного подхода к работе с данными — особенно в части возможной трансграничной передачи. Для многих компаний это делает внедрение дорогим и труднопрогнозируемым.

Новая возможность «Облака для 1С» снимает эти барьеры. ИИ-агент подключается к учётной системе заказчика и работает как «нейросотрудник»: понимает задачу, обращается к данным и возвращает результат или делает работу в системе.

Наиболее востребованными оказались сценарии, нацеленные на рост продаж, сокращение управленческих издержек и снятие рутины с сотрудников.

Топ-3 направлений использования ИИ-агентов: отдел продаж и клиентский сервис — от получения лида и подготовки КП до выставления закрывающих документов; руководители компаний и подразделений — оперативная отчётность и контроль исполнительской дисциплины; бухгалтерия и расчётчики — формирование документов по запросу сотрудника и на основании входящих.

Отдельно выделяется кейс: оформление отпуска и расчёт отпускных на основании заявления сотрудника.

Агент самостоятельно квалифицирует входящие заявки из почты, мессенджеров и других источников обращений, заводит их в CRM, отслеживает динамику работы и помогает вести воронку продаж. По данным учётной системы он готовит коммерческие предложения и счета с учётом цен, остатков и условий поставки, а в конце дня формирует сводку для руководителя. Документы уходят клиенту только после проверки менеджером.

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Подключение агента позволило исключить потерю входящих обращений, сократить время ответа клиенту с часов до минут и ускорить подготовку КП и документов. В одном из проектов ежедневный мониторинг цен конкурентов охватил до тысячи товарных позиций без участия сотрудников — компания стала быстрее формировать конкурентные предложения.

Особое внимание в решении уделено безопасности. ИИ-агент работает в контуре облака EScloud, все его действия логируются, настроены резервное копирование и мониторинг. Как и у обычного сотрудника, у агента есть собственная учётная запись, разграничение прав доступа к данным и полный журнал действий — видно, что и когда он сделал. Ключевой элемент — умный роутинг языковых моделей: под каждую задачу подбирается подходящая модель, а запросы, чувствительные к трансграничной передаче, не выходят за пределы Российской Федерации. Такой подход позволяет использовать возможности современных ИИ-моделей, не вынося корпоративные данные за периметр страны.

Подключение не требует собственной разработки и капитальных затрат. Инфраструктуру, развёртывание агента, настройку интеграций через API, логирование, резервное копирование и поддержку 24/7 обеспечивает инженер Efsol. Первого агента можно запустить за один день, а сценарии его работы заказчик меняет самостоятельно, обычным языком, без привлечения программистов.

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«Мы развиваем «Облако для 1С» не только как вычислительные ресурсы, но как рабочую среду, в которой бизнес может безопасно применять искусственный интеллект. Заказчик подключает ИИ-агента к своей учётной системе и получает результат с первых дней — без команды разработки и без риска вынести данные за пределы РФ», — отметил Дмитрий Носов, руководитель направления компании Efsol.

Ключевая ценность решения — в комплексном подходе: заказчику не нужно отдельно собирать инфраструктуру для ИИ, нанимать специалистов и решать вопросы безопасности. Агент, интеграции с учётной системой и поддержка работают в рамках одной облачной среды под управлением Efsol.

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