«Желдорреммаш» автоматизировал 85% документооборота после интеграции «1С» и «Контур.Диадока»

АО «Желдорреммаш» завершило создание цифровой экосистемы материально-технического обеспечения (МТО), интегрировав систему «1С ERP» с сервисом электронного документооборота «Диадок». Это позволило перевести закупочный цикл в электронный формат, исключить несанкционированные закупки, обеспечить прозрачность поставок и вдвое сократить трудозатраты специалистов на обработку документов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

АО «Желдорреммаш» объединяет локомотиворемонтные предприятия, расположенные в девяти регионах России и специализирующиеся на среднем и капитальном ремонте тягового подвижного состава. Поставку комплектующих и необходимых ресурсов для ремонта локомотивов и компонентов обеспечивает дирекция материально-технического обеспечения.

До начала проекта значительная часть закупочного документооборота, включая договоры и спецификации, оставалась бумажной. Ежемесячно МТО обрабатывали более 2 тыс. документов, неоднократно сверяли данные на разных этапах согласования. Это увеличивало нагрузку на сотрудников и усложняло контроль исполнения поставок.

В 2024 г. компания «Желдорреммаш» начала переводить процессы МТО в электронный формат. В него перевели заявки и заказы поставщикам, спецификации, корректировки, уведомления об отгрузке и первичные документы. Интеграция «1С ERP» и «Контур.Диадока» позволила автоматически сверять проекты спецификаций с планами и заявками на поставку, а первичные документы – с утвержденными спецификациями.

В 2025 г. компания внедрила автоматическое подписание документов, которые успешно прошли все этапы проверки. В результате 85% документов обрабатываются и подписываются автоматически. Часть функций передали специалистам производственных площадок, из цепочек поставок исключили лишние этапы согласования.

В технической реализации проекта участвовало ООО «ПИИТ», которое занимается сопровождением, разработкой и интеграцией ИТ-систем АО «Желдорреммаш».

Ирина Гаркушина, руководитель направления систем ЭДО ООО «ПИИТ»: «Проект такого масштаба и уровня сложности был реализован впервые, не только в «Желдорреммаше», но и в ГК «ЛокоТех», и у оператора электронного документооборота СКБ «Контур». Автоматизация проверки первичных электронных документов на их соответствие подписанным спецификациям позволила значительно минимизировать использование человеческих ресурсов и существенно повысила эффективность и точность процессов. Полученный опыт и компетенция будут успешно применены в будущих проектах».

Елена Орлова, начальник департамента планирования и анализа обеспечения ТМЦ дирекции МТО АО «Желдорреммаш»: «Цифровая трансформация МТО — это инвестиции в будущее, которые позволят нам перейти от реактивного подхода к проактивному, стать более конкурентоспособными, гибкими и устойчивыми к изменениям на рынке. Экосистема предоставит нашим сотрудникам возможность работать быстрее, точнее и с меньшими трудозатратами, принимать более обоснованные решения, повысит их квалификацию и откроет новые перспективы для карьерного роста».

Сергей Казаков, руководитель проекта «Контур.Диадок»: «Этот проект хорошо показывает, как меняется роль ЭДО в бизнес-процессах. До его реализации документы поставщиков и внутренние процессы закупок существовали отдельно. Интеграция позволила связать документы и данные из них с внутренними системами компании и выстроить сквозной контроль поставок – от заявки и заказа до первичных документов. Это помогает раньше выявлять расхождения между планом и фактом, контролировать исполнение поставок и сокращать объем ручных проверок. В таком сценарии ЭДО становится частью управления закупками, а не просто каналом обмена документами».

АО «Желдорреммаш» работает с СКБ Контур с 2018 г. В проекте используются модуль «Контур.Диадока» для «1С» и маршруты согласования. Интеграция позволяет проверять и подписывать документы в учетной системе, согласование сотрудники проходят в веб-версии «Контур.Диадока».