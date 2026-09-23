Компания «Аладдин» стала одним из разработчиков нового ГОСТа в области идентификации и аутентификации

Принят новый национальный стандарт России – ГОСТ Р 70262.3—2026 «Защита информации. Идентификация и аутентификация. Типовые угрозы и уязвимости идентификации и аутентификации». Он разработан компанией «Аладдин» совместно с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и «Государственным научно-исследовательским испытательным институтом проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» (ФАУ "ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России") и вступит в силу 1 декабря 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Новый ГОСТ продолжает серию разработанных «Аладдин» стандартов по идентификации и аутентификации, куда уже входят ГОСТ Р 58833-2020, ГОСТ Р 70262.1-2022, и ГОСТ Р 70262.2-2025.

Новый ГОСТ: устанавливает форму, структуру и правила описания типовых угроз и уязвимостей процессов идентификации и аутентификации; содержит систематизированные перечни типовых уязвимостей и угроз идентификации и аутентификации; определяет особенности использования приведенных перечней при разработке, внедрении и совершенствовании правил, механизмов и технологий управления доступом.

Каждая угроза и каждая уязвимость описана по одной схеме: у нее есть идентификатор, название, описание, указание на то, какой компонент системы затрагивается, каким способом уязвимость используется или угроза реализуется, и к каким последствиям это может привести.

Также документ закрепляет ряд терминов, которые прежде трактовались по-разному. Среди основных: определения угрозы, уязвимости и нарушителя процессов идентификации и аутентификации. Кроме того, в ГОСТе зафиксированы типовые атаки, получившие точные определения: спуфинг (маскировка под легального пользователя), фишинг (выманивание данных методами социальной инженерии), фарминг (перенаправление на поддельный ресурс) и др.

«Управление доступом — одна из главных задач защиты информации, а идентификация и аутентификация лежат в ее основе. Отличительной особенностью нового ГОСТа является то, что в нем зафиксированы угрозы и уязвимости не отдельно взятых технических средств, а фундаментальных процессов идентификации и аутентификации, реализуемых в каждом средстве защиты информации, каждом средстве вычислительной техники и практически каждой информационной системе. Таким образом, этот ГОСТ становится основой не для какого-то узконаправленного сценария, а признанной на национальном уровне базой, которую можно использовать при проектировании ИТ и ИБ систем в любой организации», — сказал Александр Бойко, руководитель аналитического отдела компании «Аладдин».

ГОСТ Р 70262.3—2026 стал уже одиннадцатым ГОСТом, созданным при непосредственном участии «Аладдин». Наряду с упомянутыми выше действует, например, серия национальных стандартов по управлению идентичностью и доступом – ГОСТ Р 59381-2021, ГОСТ Р 59382-2021, ГОСТ Р 59383-2021, ГОСТ Р 59515-2021. Ряд документов, подготовленных «Аладдин», имеет статус межгосударственных стандартов – ГОСТ ISO/IEC 29100-2021 и ГОСТ ISO/IEC 24760-2-2021.