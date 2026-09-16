Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

CommuniGate Pro и «БЕЗАНТ» выпустили первую версию ПК «Мигратор ЭПС» для бесшовной миграции почтовых систем

Российская платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик ПО в области информационной безопасности АО «БЕЗАНТ» выпустили первую версию программного комплекса «Мигратор ЭПС». Продукт разработан совместно двумя компаниями и предназначен для ускоренного, безопасного и бесшовного перехода с зарубежных почтовых платформ (в первую очередь – Microsoft Exchange) на российскую экосистему CommuniGate Pro. Решение уже доступно для заказчиков и партнерской сети. Об это CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

«Мигратор ЭПС» создан на основе проприетарного кода на C++ (полный контроль разработки) и работает под российскими операционными системами на базе Linux. В отличие от типовых open-source инструментов, новый продукт обеспечивает не просто односторонний перенос, а полноценную двухстороннюю синхронизацию почтовых систем на всем этапе миграции. Это означает, что в период, когда часть сотрудников уже переведена на CommuniGate Pro, а часть продолжает работать в исходной зарубежной системе, все данные – включая календарные события и статусы занятости – остаются едиными и актуальными на обоих серверах. Бизнес-процессы не прерываются, пользователи не замечают перехода.

Решение ключевой проблемы

Как отмечают эксперты, основным барьером при импортозамещении почтовой инфраструктуры становится период сосуществования двух серверов. Стандартные opensource-инструменты, такие как IMAPSync, в процессе миграции не умеют синхронизировать календарные изменения: пользователь на новом сервере создает или изменяет встречу, а коллега на старом сервере этого не видит, что приводит к коллизиям занятости. «Мигратор ЭПС» полностью устраняет эту проблему за счет двусторонней синхронизации событий и приглашений. В результате организация может вести миграцию поэтапно, без заморозки почтовой системы и без риска потери актуальности календарей.

Требования к инфраструктуре и особенности эксплуатации

Разработчики сделали акцент на экономичности: для работы «Мигратора ЭПС» достаточно одного выделенного сервера с 8-ядерным процессором, 32 ГБ оперативной памяти и двумя накопителями по 250 ГБ. Продукт устанавливается простым копированием или штатным пакетом, а настройка производится через конфигурационный файл. Предусмотрен запуск в многопоточном режиме и детальное протоколирование работы – все это дает администратору полный контроль над процессом миграции. При этом существует ограничение, связанное с целевой системой: можно перенести только те поля, которые на текущий момент поддерживает CommuniGate Pro.

Технические возможности и архитектура

ПК «Мигратор ЭПС» включает несколько независимых компонентов, которые могут использоваться как вместе, так и по отдельности в зависимости от проекта. Перенос почтовых сообщений осуществляется со скоростью миграции более 500 сообщений в секунду, что в среднем в два раза быстрее IMAPSync на равных вычислительных мощностях. Синхронизация учетных записей работает по протоколам LDAP и LDAPS с поддержкой одного или нескольких каталогов, обеспечивая обработку от 10 тыс. учетных записей в час с возможностью выбора мастер-каталога и тонкой настройки соответствия атрибутов. Компонент переноса групп рассылок способен обрабатывать более 100 групп в час, а перенос личных контактов проходит со скоростью 10 контактов в секунду. Компонент переноса календарных событий обеспечивает синхронизацию более 10 событий в секунду с поддержкой двустороннего обмена изменениями – включая отправку, прием, изменение и отзыв приглашений, а также просмотр занятости. Для доступа к целевой системе CommuniGate Pro используется протокол XIMSS, к исходной системе Microsoft Exchange – протокол EWS, а также поддерживается IMAP, что позволяет выжать максимальную производительность и сохранить все метаданные. Доступна демонстрация на реальных объемах тестовых данных.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro: «Перед российскими организациями сегодня остро стоит задача безопасного и бесшовного перехода на отечественные ИТ-решения. Выпуск первой версии мигратора электронных почтовых систем – важный шаг в ее решении. Мы получили промышленный инструмент, который позволяет переводить заказчиков с любым количеством пользователей с зарубежных почтовых систем на нашу платформу в короткие сроки, сохраняя целостность данных и не прерывая их бизнес-процессы. Продукт уже протестирован на реальных нагрузках и показывает стабильную работу под российскими ОС».

Дмитрий Хромов, генеральный директор АО «БЕЗАНТ»: «Благодаря экспертным знаниям почтовых систем и практическому опыту их миграции, мы совместно с профессиональной командой CommuniGate Pro предложили рынку решение, сочетающее высокую скорость переноса данных и обеспечение их сохранности, при соблюдении непрерывности бизнес-процессов. ПК "Мигратор ЭПС" для CommuniGate Pro – это не просто технический инструмент, а полноценный сервис с гарантией. Мы предоставляем заказчику не просто утилиту, а готовую процедуру по миграции и подготовке к работе на безопасной российской коммуникационной платформе».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что такое адаптивная CRM для финсектора: опыт СберФакторинга

Власти переделают стратегию развития микроэлектроники. Нынешняя не отражает реальность

CNewsMarket опубликовал рейтинг решений для цифровизации кредитного конвейера

Власти бросились скупать отечественное «железо» для Wi-Fi. Оно дороже китайского, но дешевле американского

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Электросчетчики с каждым годом будут все более российскими. Власти ужесточают требования

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще