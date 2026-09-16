CommuniGate Pro и «БЕЗАНТ» выпустили первую версию ПК «Мигратор ЭПС» для бесшовной миграции почтовых систем

Российская платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик ПО в области информационной безопасности АО «БЕЗАНТ» выпустили первую версию программного комплекса «Мигратор ЭПС». Продукт разработан совместно двумя компаниями и предназначен для ускоренного, безопасного и бесшовного перехода с зарубежных почтовых платформ (в первую очередь – Microsoft Exchange) на российскую экосистему CommuniGate Pro. Решение уже доступно для заказчиков и партнерской сети. Об это CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

«Мигратор ЭПС» создан на основе проприетарного кода на C++ (полный контроль разработки) и работает под российскими операционными системами на базе Linux. В отличие от типовых open-source инструментов, новый продукт обеспечивает не просто односторонний перенос, а полноценную двухстороннюю синхронизацию почтовых систем на всем этапе миграции. Это означает, что в период, когда часть сотрудников уже переведена на CommuniGate Pro, а часть продолжает работать в исходной зарубежной системе, все данные – включая календарные события и статусы занятости – остаются едиными и актуальными на обоих серверах. Бизнес-процессы не прерываются, пользователи не замечают перехода.

Решение ключевой проблемы

Как отмечают эксперты, основным барьером при импортозамещении почтовой инфраструктуры становится период сосуществования двух серверов. Стандартные opensource-инструменты, такие как IMAPSync, в процессе миграции не умеют синхронизировать календарные изменения: пользователь на новом сервере создает или изменяет встречу, а коллега на старом сервере этого не видит, что приводит к коллизиям занятости. «Мигратор ЭПС» полностью устраняет эту проблему за счет двусторонней синхронизации событий и приглашений. В результате организация может вести миграцию поэтапно, без заморозки почтовой системы и без риска потери актуальности календарей.

Требования к инфраструктуре и особенности эксплуатации

Разработчики сделали акцент на экономичности: для работы «Мигратора ЭПС» достаточно одного выделенного сервера с 8-ядерным процессором, 32 ГБ оперативной памяти и двумя накопителями по 250 ГБ. Продукт устанавливается простым копированием или штатным пакетом, а настройка производится через конфигурационный файл. Предусмотрен запуск в многопоточном режиме и детальное протоколирование работы – все это дает администратору полный контроль над процессом миграции. При этом существует ограничение, связанное с целевой системой: можно перенести только те поля, которые на текущий момент поддерживает CommuniGate Pro.

Технические возможности и архитектура

ПК «Мигратор ЭПС» включает несколько независимых компонентов, которые могут использоваться как вместе, так и по отдельности в зависимости от проекта. Перенос почтовых сообщений осуществляется со скоростью миграции более 500 сообщений в секунду, что в среднем в два раза быстрее IMAPSync на равных вычислительных мощностях. Синхронизация учетных записей работает по протоколам LDAP и LDAPS с поддержкой одного или нескольких каталогов, обеспечивая обработку от 10 тыс. учетных записей в час с возможностью выбора мастер-каталога и тонкой настройки соответствия атрибутов. Компонент переноса групп рассылок способен обрабатывать более 100 групп в час, а перенос личных контактов проходит со скоростью 10 контактов в секунду. Компонент переноса календарных событий обеспечивает синхронизацию более 10 событий в секунду с поддержкой двустороннего обмена изменениями – включая отправку, прием, изменение и отзыв приглашений, а также просмотр занятости. Для доступа к целевой системе CommuniGate Pro используется протокол XIMSS, к исходной системе Microsoft Exchange – протокол EWS, а также поддерживается IMAP, что позволяет выжать максимальную производительность и сохранить все метаданные. Доступна демонстрация на реальных объемах тестовых данных.

Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro: «Перед российскими организациями сегодня остро стоит задача безопасного и бесшовного перехода на отечественные ИТ-решения. Выпуск первой версии мигратора электронных почтовых систем – важный шаг в ее решении. Мы получили промышленный инструмент, который позволяет переводить заказчиков с любым количеством пользователей с зарубежных почтовых систем на нашу платформу в короткие сроки, сохраняя целостность данных и не прерывая их бизнес-процессы. Продукт уже протестирован на реальных нагрузках и показывает стабильную работу под российскими ОС».

Дмитрий Хромов, генеральный директор АО «БЕЗАНТ»: «Благодаря экспертным знаниям почтовых систем и практическому опыту их миграции, мы совместно с профессиональной командой CommuniGate Pro предложили рынку решение, сочетающее высокую скорость переноса данных и обеспечение их сохранности, при соблюдении непрерывности бизнес-процессов. ПК "Мигратор ЭПС" для CommuniGate Pro – это не просто технический инструмент, а полноценный сервис с гарантией. Мы предоставляем заказчику не просто утилиту, а готовую процедуру по миграции и подготовке к работе на безопасной российской коммуникационной платформе».