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Компания «ТЭК СПб» построила гибридную ИТ-инфраструктуру при участии «РТК-ЦОД»

«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, реализовал комплексный проект по созданию гибридной инфраструктуры для одной из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада — «ТЭК СПб». Проект был реализован в короткие сроки и в полном соответствии с техническим заданием заказчика. Об этом CNews сообщил представитель «ТЭК СПб».

Специалисты «РТК-ЦОД» обеспечили бесшовную миграцию ИТ-инфраструктуры «ТЭК СПб» в собственный дата-центр уровня Tier III, а также организовали защищенные каналы связи до удаленных площадок компании.

Особенностью проекта стало создание гибридной архитектуры: инфраструктура заказчика была распределена между двумя средами. Первая среда — colocation, предполагающая размещение оборудования заказчика в изолированных стойках с организацией физической защиты, видеонаблюдения и контроля доступа. Вторая среда — аттестованный сегмент IaaS, предоставляющий вычислительные мощности в защищенном облаке. ИТ-инфраструктура «ТЭК СПб» была спроектирована с полным соблюдением требований регулятора в части физической и информационной безопасности, а также защиты персональных данных.

Для интеграции удаленных площадок и инфраструктуры заказчика в дата-центре в единую сеть «РТК-ЦОД» организовал высокоскоростные каналы связи с шифрованием трафика по ГОСТ. Безопасность передачи данных была обеспечена с помощью аппаратных средств криптографической защиты информации необходимой производительности.

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«Нам удалось не только оперативно реализовать комплексный проект, но и вписать созданную инфраструктуру в строгие отраслевые стандарты безопасности предприятий энергетического сектора. Опыт, полученный при реализации проекта для «ТЭК СПб», полностью готов к тиражированию. «РТК-ЦОД» предлагает аналогичную модель построения инфраструктуры для предприятий ТЭК, промышленности и госсектора, где критически важны надежность, физическая безопасность и защищенные каналы связи», — сказал Виктор Красноусов, директор центра региональных продаж «РТК-ЦОД».

«Для нас как для предприятия, отвечающего за теплоснабжение миллионов жителей, критически важна непрерывность всех ИТ-сервисов. Благодаря работе с «РТК-ЦОД» мы получили современную, отказоустойчивую и полностью соответствующую требованиям безопасности инфраструктуру, которая позволяет нам повышать экономическую эффективность и оперативность реагирования. Миграция прошла незаметно для наших производственных процессов, а гибридная модель позволяет гибко масштабировать мощности», — отметил директор по цифровой трансформации «ТЭК СПб» Илья Комаров.

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