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«ИКС Холдинг», ДВФУ и ИНТЦ «Русский» объединяются для подготовки инженеров нового поколения

«ИКС Холдинг», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Фонд развития Инновационного научно-технологического центра «Русский» (ИНТЦ «Русский») подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Партнеры будут работать над созданием на острове Русского инжинирингового центра в сфере микроэлектроники и разработают практико-ориентированную программу подготовки инженеров. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

Такое сотрудничество является продолжением производственного проекта «ИКС Холдинга» на Дальнем Востоке. Компания инвестирует свыше 35 млрд руб. в создание в Приморском крае двух предприятий, которые сформируют промышленное ядро в области технологий сложных полупроводников.

ДВФУ и ИНТЦ «Русский» уже развивают на острове среду, объединяющую образование, исследования, инженерные разработки и взаимодействие с промышленностью. Сотрудничество с «ИКС Холдингом» позволит направить эти возможности на решение конкретных задач технологического бизнеса — прежде всего создаваемого в Приморском крае производственного комплекса.

ДВФУ обеспечит подготовку по программе 200 инженеров. Университетское образование дополнят практическими занятиями и стажировками, а учебные и выпускные работы будут основаны на реальных задачах отрасли. Студенты смогут проходить практику в компаниях холдинга и подключаться к работе инжинирингового центра во время обучения.

Новый центр станет площадкой для прикладных исследований, проектирования, создания прототипов, испытаний и подготовки решений к внедрению. Его возможности будут открыты не только для проектов «ИКС Холдинга»: партнеры планируют привлекать к работе российских разработчиков, технологические компании, научные и образовательные организации.

Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинга»: «Сложное производство начинается не с запуска оборудования, а с команды, которая умеет с ним работать и развивать технологию дальше. Поэтому инженерное ядро наших будущих производств мы начинаем формировать уже сейчас. Вместе с ДВФУ и ИНТЦ «Русский» мы хотим выстроить максимально практичную модель: бизнес заранее формулирует реальные технологические задачи и необходимые компетенции, а университет и ИНТЦ помогают готовить под них команды. Для студентов это возможность еще во время обучения работать с задачами реального высокотехнологичного производства, а для нас — создавать на Дальнем Востоке инженерную среду, без которой невозможно развитие сложных технологий».

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Елена Харисова, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский»: «Появление на площадке инжинирингового центра в микроэлектронике меняет состав задач, которые ИНТЦ может брать. К нам приходит партнёр с реальным производственным запросом и десятилетним горизонтом — значит, у разработок появляется заказчик, а у команд — предмет работы, а не просто доступ к оборудованию. Мы со своей стороны даём инфраструктуру, режим ИНТЦ и возможность разместить совместные проекты на территории центра. Это и есть та модель, ради которой ИНТЦ «Русский» создавался: технологический бизнес формулирует задачу, а решение рождается здесь».

Борис Коробец, ректор Дальневосточного федерального университета: «Для Дальнего Востока сейчас особенно важно создавать собственные компетенции в тех отраслях, которые определяют технологическое развитие страны. Микроэлектроника — одна из них. И для университета это возможность работать на опережение: формировать среду, в которой появляются специалисты, новые идеи и команды, способные отвечать на задачи экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы такие проекты становились точками притяжения для талантливых ребят и давали им возможность строить профессиональное будущее здесь, на Дальнем Востоке».

Стороны также планируют проводить олимпиады, хакатоны, инженерные конкурсы и конференции, развивая на Дальнем Востоке профессиональное сообщество инженеров, ученых и представителей технологического бизнеса.

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