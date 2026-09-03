Cloud.ru усилил направление работы с государственными заказчиками: профильный департамент возглавил Иван Бурдело

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, объявил о назначении Ивана Бурдело директором департамента по развитию бизнеса с государственными заказчиками. Он будет отвечать за развитие направления Cloud.ru для государственного сектора, взаимодействие с ключевыми заказчиками, развитие аттестованных облачных решений для государственных информационных систем (ГИС) и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также за участие компании в проекте «ГосТех». Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

«Государство наращивает потребление облачных и ИИ-решений, и для Cloud.ru это стратегически важное направление бизнеса. Мы изначально развивали нашу платформу с учетом высокого уровня требований государственного сектора к надежности и безопасности. Сегодня технологии Cloud.ru уже применяются в проектах такого масштаба, как “ГосТех”. Иван Бурдело усилит это направление своей экспертизой в работе с государственными заказчиками и поможет нам расширять применение современных облачных и ИИ-сервисов в государственном секторе», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

До прихода в Cloud.ru Иван Бурдело возглавлял B2G-направление в VK Tech, где отвечал за развитие бизнеса с государственными заказчиками, защищенную облачную платформу Secure Cloud, предназначенную для размещения ГИС, информационных систем персональных данных (ИСПДн) и объектов КИИ, а также за сертификацию ИТ-продуктов по требованиям безопасности информации и развитие инструментов в области безопасной разработки.

«Cloud.ru обладает сильной технологической базой: широким набором современных облачных и ИИ-сервисов, собственной технологической платформой и защищенной инфраструктурой, соответствующей высоким требованиям государства. Наша задача — дать государственным заказчикам простой и удобный доступ к этим технологиям при высоком уровне надежности и безопасности», — сказал Иван Бурдело, директор департамента по развитию бизнеса с государственными заказчиками Cloud.ru.

Иван Бурдело — эксперт в области информационной безопасности и облачных решений для государственного сектора с опытом работы в ИБ и ИТ более 15 лет. До VK Tech работал в компаниях группы «Астерос», в «Практике безопасности», «РТК Цифровые Технологии».

В 1995 г. окончил Уссурийское суворовское военное училище, в 2000 г. с отличием — Ростовский военный институт ракетных войск по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Имеет международные сертификаты и квалификации в области ИТ, информационной безопасности и проектного менеджмента.