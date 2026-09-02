Разделы

Веб-сервисы
|

Аналитика Bronevik.com: летом спрос на туристическое жилье снизился на 10%, но отдельные направления выросли более чем в полтора раза

Платформа Bronevik.com проанализировала бронирования туристического жилья в России по итогам лета 2026 г. Согласно исследованию, количество поездок снизилось на 10% год к году, при этом отдельные направлений продемонстрировали рост до 55%. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Лидером по приросту бронирований стало село Витязево в Краснодарском крае (+55%). После снижения спроса в 2025 г. году курорт вновь привлек путешественников, в том числе за счет перераспределения туристического потока внутри Краснодарского края. По той же причине в число быстрорастущих направлений вошла Анапа (+37%), заняв третье место по темпам роста.

На втором месте – подмосковная Истра, где количество бронирований также увеличилось более чем в полтора раза (+53%). Рост интереса к направлению может быть связан с перераспределением спроса москвичей, которые этим летом чаще выбирали отдых в пределах ближайших к столице локаций.

В топ-10 по динамике летних бронирований вошли сразу три направления Калининградской областиЗеленоградск (+26%), Светлогорск (+23%) и Янтарный (+14%). Балтийские курорты могли привлечь дополнительный поток туристов благодаря более предсказуемой логистике и возможности провести летний отпуск у моря в комфортных условиях.

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

В число быстрорастущих направлений также вошли Майкоп (+23%), Каспийск (+23%), Владимир (+15%) и Благовещенск (+15%). Лидерами по количеству летних бронирований, как и годом ранее, стали Москва, на которую пришлось 14% всех заказов по стране, Санкт-Петербург (12%) и Казань (3%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам

Российский гигант проката самокатов растет за счет Бразилии и Мексики и релоцирует туда флот

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы

«Алисе» дадут полный карт-бланш. Нейросеть «Яндекса» получит доступ к банковским приложениям и персональным данным россиян

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще