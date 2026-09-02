Аналитика Bronevik.com: летом спрос на туристическое жилье снизился на 10%, но отдельные направления выросли более чем в полтора раза

Платформа Bronevik.com проанализировала бронирования туристического жилья в России по итогам лета 2026 г. Согласно исследованию, количество поездок снизилось на 10% год к году, при этом отдельные направлений продемонстрировали рост до 55%. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Лидером по приросту бронирований стало село Витязево в Краснодарском крае (+55%). После снижения спроса в 2025 г. году курорт вновь привлек путешественников, в том числе за счет перераспределения туристического потока внутри Краснодарского края. По той же причине в число быстрорастущих направлений вошла Анапа (+37%), заняв третье место по темпам роста.

На втором месте – подмосковная Истра, где количество бронирований также увеличилось более чем в полтора раза (+53%). Рост интереса к направлению может быть связан с перераспределением спроса москвичей, которые этим летом чаще выбирали отдых в пределах ближайших к столице локаций.

В топ-10 по динамике летних бронирований вошли сразу три направления Калининградской области – Зеленоградск (+26%), Светлогорск (+23%) и Янтарный (+14%). Балтийские курорты могли привлечь дополнительный поток туристов благодаря более предсказуемой логистике и возможности провести летний отпуск у моря в комфортных условиях.

В число быстрорастущих направлений также вошли Майкоп (+23%), Каспийск (+23%), Владимир (+15%) и Благовещенск (+15%). Лидерами по количеству летних бронирований, как и годом ранее, стали Москва, на которую пришлось 14% всех заказов по стране, Санкт-Петербург (12%) и Казань (3%).