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«ВТБ Мобайл» первым в России перевёл абонентскую базу на новую BSS-платформу с учетом действующих регуляторных требований

«ВТБ Мобайл» завершил перевод всей абонентской базы и более 100 тарифных планов на новую BSS-платформу на базе российского решения Forward не меняя, при этом, условий для абонентов. Платформа отвечает за тарификацию, расчёты, управление продуктовой линейкой и обслуживание клиентов оператора.

Особенность проекта — в регуляторной части: это первая в России миграция действующего MVNO-оператора, проведённая одновременно под три требования, вступивших в силу в 2025 году — контроль количества SIM-карт и проверку достоверности персональных данных, онлайн-проверку самозапретов через «Госуслуги» и проверку биометрии для иностранных граждан. Все три контура запущены штатными средствами платформы одновременно с переводом базы.

Подготовка и переход заняли пять месяцев — с марта по август 2026 года. Миграция абонентской базы, лицевых счетов, истории начислений и тарифных планов прошла за одно технологическое окно, без изменения условий для клиентов и раньше плановой даты.

С апреля 2026 года у оператора фиксируется устойчивый рост абонентской базы, в том числе за счет переносимых номеров от других операторов (MNP). За тот же период компания расширила географию присутствия: в мае «ВТБ Мобайл» вышел в Свердловскую область, позже — в Краснодарский и Ставропольский края, республики Адыгею, Туву, Удмуртию и Камчатский край.

«Мы первыми провели миграцию действующей базы одновременно с реализацией всех регуляторных контуров: за пять месяцев показали рост абонентской базы, положительный баланс MNP, и при этом мы расширили присутствие оператора в семи новых регионах. Это фундамент для дальнейшей синергии с продуктами группы ВТБ», — прокомментировала генеральный директор «ВТБ Мобайл» Ольга Сорокина.

Платформа реализована совместно с разработчиком Forward (ООО «Форвард-Телеком»), сетевую инфраструктуру обеспечивает T2.

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