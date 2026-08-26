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Доходы МТС от телекома и медиа растут, а от финтеха и рекламы падают

Выручка МТС в II квартале 2026 г. выросла за год на 9,2%, показатель OIBDA – на 16,3%. У компании растут доходы от традиционного телекоммуникационного бизнеса и медиахолдинга при снижении выручки от финтеха и рекламных технологий снижается.

Рост финансовых показателей МТС

Компания МТС («Мобильные телесистемы») представила финансовые и операционные итога II квартала 2026 г.

Выручка компании за год выросла на 9,2% и составила 213,5 млрд руб. В компании объясняют это ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи, доходов в межоператорском бизнесе и B2B-направлении (корпоративные клиенты), а также в рекламном и розничном бизнесе.

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов). вырос на 16,3% и составил 84,6 млрд руб. В компании объясняют это ростом доходов от услуг в B2C (массовые абоненты) и B2B сегментах и в медиахолдинге, а также оптимизацией расходов.

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Фото: МТС
Выручка МТС в II квартале 2026 г. выросла за год на 9,2%

Операционная прибыль выросла на 22,4% и составила 48,2 млрд руб. Прибыль, относящиеся к акционерам, увеличилась в 23,9 раз и составила 66,9 млрд руб. Капитальные затраты выросли на 12,6% и составили 31,6 млрд руб. Чистый долг увеличился на 10,1% и составил 474,1 млрд руб. Отношение чистого долга к показателю OIBDA составило 1,6x.

Выручка МТС по направлениям бизнеса

Выручка МТС от телекоммуникационного бизнеса выросла за год на 12% и составила 136,8 млрд руб. В том числе в B2C-сегменте выручка выросла на 5,8% до 88 млрд руб., включая 74,9 млрд руб. в мобильной связи (рост – 4,7%) и 13,1 млрд руб. в фиксированной связи (рост – 12,5%). В сегменте B2B/G (корпоративные и государственные абоненты) выручка выросла на 16,6% до 23,9 млрд руб., в сегменте B2O – на 36,8% до 24,9 млрд руб.

Выручка от направления «Розничный бизнес и продажа оборудования» выросла за год на 31,9% до 13,6 млрд руб., выручка от финтеха снизилась на 6,1% до 40,5 млрд руб. Снижение показателей в финтехе связано со снижением процентных ставок.

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Выручка «МТС Рекламные технологии» (MTS AdTech) выросла на 16% до 19,3 млрд руб. При этом выручка от непосредственно рекламных технологий снизилась на 14,3% и составила 5,7 млрд руб. А выручка от маркетинговых технологий выросла на 36,4% до 13,6 млрд руб.

Выручка MTS Web Services (облачные технологии, искусственный интеллект и пр.) выросла на 7% до 15 млрд руб. Выручка медиахолдинга ON Media выросла на 12,6% до 6,9 млрд руб., это связано с увеличением доходов OTT и ТВ-сервисов.

Итоги первого полугодия 2026 года

В первом полугодии выручка МТС выросла на 118% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.) и составила 4147 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 17,1% и составил 159,3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 9,6 раз и составила 74 млрд руб. Капитальные затраты в первом полугодии выросли на 21,6% и составили 75,9 млрд руб. Размер дивидендов за 2025 г. составил 69,9 млрд руб. – 35 руб. на одну акцию.

Операционные показатели МТС за II квартал 2026 года

Количество абонентов мобильной связи МТС выросло за год на 1,43% до 84,1 млн человек, количество пользователей платного ТВ увеличилось на 6,2% до 15,9 млн. MAU (количество уникальных пользователей в течении месяца) на 5,8% до 30,8 млн.

Игорь Королев

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