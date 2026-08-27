По инициативе F6 заблокирован сервис анонимной регистрации доменов в зоне .ru

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, сообщила о блокировке теневого сервиса nulltrace, который предлагал услуги регистрации доменов в российских зонах без верификации. Фактически этот сервис обслуживал интересы киберпреступников, которые могли анонимно регистрировать сайты для скама, фишинга и другой противоправной деятельности. По обращению CERT F6 домен сайта, который теневой сервис использовал в качестве витрины, разделегировали. Вместе с ним стали недоступны и все сайты, домены которых были зарегистрированы через сервис злоумышленников в зонах .ru и .su.

Доменная зона .ru – одна из самых привлекательных для киберпреступников, которые атакуют российских пользователей. По данным департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6, в 2025 г. в зоне .ru были зарегистрированы 42,3% всех фишинговых доменов и 11,4% мошеннических доменов, направленных на пользователей в России. Эксперты F6 Digital Risk Protection отмечают, что количество регистраций фишинговых ресурсов в зоне .ru заметно сокращается: например, в 2024 г. этот показатель составлял 72,9%. Аналитики объясняют такую тенденцию эффективной работой регуляторов и CERT по оперативной блокировке фишинговых доменов.

В 2026 г. зачистка Рунета от опасных ресурсов продолжилась, теперь уже не только на уровне ликвидации последствий – блокировки доменов, но и причины их появления – сервисов, которые обслуживали интересы киберпреступников.

CERT F6, круглосуточный центр реагирования на инциденты информационной безопасности, получил запрос на блокировку фишингового сайта, который был нацелен на пользователей иностранного банка и находился в доменной зоне .su. После успешной блокировки фишингового ресурса в ходе дальнейшей проверки аналитики F6 Digital Risk Protection выяснили: адрес электронной почты info@nulltrace[.]su использовался для регистрации не только заблокированного домена, но и целой сети фальшивых сайтов, созданных от имени иностранных банков.

Дальнейшие поиски привели специалистов F6 на закрытый форум, где участники сервиса nulltrace предлагали услуги анонимной регистрацию доменов, включая российские зоны, без какой-либо верификации, необходимости указывать адрес электронной почты и номер телефона.

В качестве витрины для приёма заказов участники сервиса использовали основной домен nulltrace[.]su. На сайте можно было найти подробные объяснения, как зарегистрировать домен без проверки личности и оплатить эти услуги криптовалютой.

По инициативе CERT F6 25 февраля 2026 г. домен nulltrace[.]su передали регистратору для проверки регистрационных данных. Пройти верификацию владелец ресурса не смог. 5 марта домен разделегировали окончательно, после чего он стал недоступным для пользователей интернета.

Первые проблемы для пользователей nulltrace начали проявляться уже 28 февраля — зарегистрированные через этот сервис ресурсы стали недоступны для клиентов теневого сервиса.

После блокировки основной витрины владелец сервиса зарегистрировал домен в зоне .ws, сменил провайдера и убрал из списка услуг регистрацию доменов в российских зонах .ru и .su, оставив такую возможность только для международных зон .com и .info.

«Кейс с блокировкой деятельности сервиса nulltrace в Рунете – один из многих эпизодов ежедневной работы компании F6, которая направлена на противодействие киберугрозам и защиту пользователей от действий киберпреступников. Теневой сервис, который обслуживает интересы злоумышленников, продолжил действовать, однако регистрация доменов в зонах .ru и .su через него теперь недоступна, заблокированы домены клиентов сервиса. Возможно, это позволило уберечь конкретных пользователей от обмана, потери денег, передачи важных данных мошенникам и других неприятностей», – отмечают специалисты департамента Digital Risk Protection компании F6.

В F6 подчеркивают: одна из задач противодействия киберпреступности – добиться повышения стоимости атак для злоумышленников, при которой атаки перестают приносить прибыль и становятся убыточными.