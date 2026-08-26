«Мультифактор» и Selectel упрощают внедрение двухфакторной аутентификации для бизнеса

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИТ- и ИБ-решений, и Selectel, независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, договорились о сотрудничестве в направлении облачной безопасности. Теперь облачная версия системы двухфакторной аутентификации Multifactor доступна клиентам Selectel: компании могут подключить дополнительный уровень защиты для корпоративных и пользовательских аккаунтов без самостоятельного развертывания и обслуживания инфраструктуры для работы сервиса аутентификации (2FA). Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Решение ориентировано на компании, которым необходимо усилить защиту удаленного доступа к своим цифровым сервисам. Облачная часть Multifactor размещается на инфраструктуре Selectel, поэтому клиенту не требуется самостоятельно выстраивать отдельную инфраструктуру для работы инструмента. Это позволяет встроить двухфакторную аутентификацию в существующий ИТ-контур без дополнительных изменений в инфраструктуре компании.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Это инструмент для надежной 2FA-аутентификации пользователей при доступе к любым корпоративным ресурсам с поддержкой технологии единого входа (SSO). Решение включено в реестр российского ПО под № 7046, имеет сертификат ФСТЭК № 5039.

«Партнерство с Selectel — это логичный шаг для нас. Мы видим, как растет спрос на облачные решения для безопасности, и хотим, чтобы наши технологии были доступны максимально широкой аудитории. Мы давно работаем на инфраструктуре Selectel и высоко ценим ее надежность. Новый статус партнера позволяет нам сделать продукт еще более доступным для заказчиков, которым необходима современная и эффективная защита от киберугроз», — сказал Александр Кузнецов, менеджер по работе с ключевыми партнерами, «Мультифактор».

«Использование легитимных учетных данных на сегодняшний день является одной из главных техник атакующих. В этих условиях двухфакторная аутентификация (2FA) становится обязательным элементом защиты. Мы объединили инфраструктурные возможности Selectel с готовым решением Multifactor, чтобы клиент мог организовать безопасный доступ к своей облачной инфраструктуре. При этом мы последовательно развиваем комплексный подход к безопасности облачной платформы: внедряем дополнительные механизмы защиты, совершенствуем инструменты контроля доступа и помогаем клиентам выстраивать надежную защиту своих сервисов с учетом современных угроз», — сказал Антон Ведерников, руководитель направления продуктовой безопасности, Selectel.