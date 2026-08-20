«Первый Бит» автоматизировал отчетность рыболовецкого колхоза «Восток-1»

Интегратор «Первый Бит» завершил проект по модернизации ИТ-контура Рыболовецкого колхоза «Восток-1». Внедрение системы «1С:Комплексная автоматизация» позволило предприятию вдвое сократить время формирования управленческой и регламентированной отчетности, а также вывести финансовый контроль на принципиально новый уровень прозрачности. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

До старта проекта компания работала на устаревшей платформе «1С:Управление производственным предприятием». Специфика бизнеса «Восток-1» – полный цикл от добычи биоресурсов до реализации готовой продукции – требует точности в учете лицензий, прослеживаемости партий и расчете себестоимости. Однако часть данных дублировалась в разрозненных базах, а ключевые отчеты формировались вручную, что замедляло принятие решений и создавало риски ошибок.

Перед специалистами «Первого Бита» в Томске стояла задача: перевести сложную многоплощадочную структуру в современный управляемый ИТ-контур без остановки операционной деятельности и потери данных. Эксперты по автоматизации провели обследование, очистили нормативно-справочную информацию от дубликатов и выполнили миграцию исторических данных за последние годы. В результате заказчик получил единый контур, объединивший финансовый, складской, налоговый и кадровый учет.

Ключевой особенностью проекта стали нестандартные доработки, продиктованные отраслевой спецификой и необходимостью глубокой интеграции с системой кадрового учета.

«Основная сложность заключалась в миграции данных с УПП и необходимости доработать синхронизацию с ЗУП под детальную аналитику по сотрудникам. Мы проработали архитектуру, добавили автоматизацию расчетов, учет лицензий и уникальные механизмы, которых нет в типовой конфигурации. В результате “РК Восток-1” получил полностью интегрированный, прозрачный и управляемый контур учета», – сказал руководитель группы развития AI «Первый Бит» в Томске Артем Петров.

Интегратор реализовал механизм автоматического заполнения серий (коносаментов) при перемещении товаров, что критически важно для прослеживаемости рыбной продукции. Был внедрен специализированный блок учета лицензий на вылов с контролем сроков действия и остатков квот. Отдельное автоматизированное рабочее место позволило формировать платежные поручения напрямую из загруженных зарплатных ведомостей, исключив ручной перенос данных.

Эффект от внедрения стал ощутим сразу после начала промышленной эксплуатации. Помимо ускорения отчетности на 50%, компания на треть сократила время внутренних согласований. Точность расчета себестоимости выросла благодаря автоматическому распределению затрат, а взаимодействие с банками и контрагентами перешло в цифровой формат через «ДиректБанк» и систему ЭДО.

«Мы ожидали долгого и сложного перехода, но команда “Первого Бита” провела все поэтапно и без простоев. Новая система закрыла все наши задачи: отчеты стали формироваться в два раза быстрее, бухгалтерия и управление работают в едином пространстве, а данные полностью синхронизированы с ЗУП. Для нас это реальный шаг в сторону цифрового управления бизнесом», – отметила главный бухгалтер АО «РК Восток-1» Анна Фролова.