ИИ-сервис от ТГУ поможет начинающим предпринимателям выбрать нишу для бизнеса

Выпускник Томского государственного университета (ТГУ) Георгий Шильников создал онлайн-сервис, оценивающий с помощью искусственного интеллекта и анализа больших данных привлекательность ниш для малого бизнеса. Разработка дает начинающим предпринимателям бесплатную альтернативу дорогостоящим маркетинговым исследованиям на этапе выбора направления для бизнеса с высоким процентом выживаемости компаний. Об этом CNews сообщили представители ТГУ.

Георгий Шильников поступил в 2024 г. в магистратуру ТГУ «Дата-аналитика для бизнеса». В качестве выпускной квалификационной работы он защитил в 2026 г. проект по созданию сервиса оценки рыночных ниш для малого бизнеса на открытых данных. Научный руководитель — кандидат экономических наук, доцент Елена Соболева.

«В России ежегодно открывается больше 250 тыс. малых бизнесов, и больше половины из них закрывается в первые три года. Одна из причин — нишу выбирают на интуиции, без оценки рынка, — сказал Георгий Шильников. — Профессиональное маркетинговое исследование стоит от 300 тыс. руб. и делается четыре-шесть месяцев. Это дорого для предпринимателя с бюджетом 3–15 млн. При этом данные для оценки ниш существуют — это реестр ФНС, статистика Росстата, показатели Центробанка. Все они находятся в открытом доступе и требуют навыков обработки больших данных. Получается парадокс: данные есть, а воспользоваться ими не может тот, кому это нужнее всего».

Работая над проектом, магистрант собрал базу из 13 открытых источников: 1469 наблюдений вида «регион — отрасль — год открытия» за 2018-2022 гг. Затем он обучил модель предсказывать, какая доля бизнесов доживет до третьего года, после чего определил факторы, влияющие на становление и стабильность бизнеса сильнее всего.

Итогом проекта стал запуск первой версии бесплатного сервиса (cifresheniya.ru/market-score) на онлайн-площадке исследовательского агентства «Цифры и решения», основанного Георгием. В настоящий момент сервис дает аналитику по 60 регионам и пяти отраслям, среди которых рестораны и общепит, бары и подача напитков, парикмахерские и салоны красоты, фитнес-клубы, СПА и физкультурно-оздоровительные услуги. Разработанную методологию оценки можно применить после обновления данных к другим регионам и отраслям.

«Человек выбирает регион и отрасль из списка и получает прогноз выживаемости в процентах, разбор по 34 показателям рынка с указанием источника каждого, сравнение с другими регионами и другими нишами. Сервис не советует “открывать” или “не открывать” бизнеса, а показывает, как ниша выглядит на фоне остальных и какие факторы ее развивают или тормозят», — сказал разработчик.

Проект может быть полезен, в первую очередь предпринимателям на стадии идеи, с бюджетом 3–15 млн, без специальной подготовки в анализе данных. Также сервис предназначен для владельцев малого бизнеса, которые думают о выходе в новый регион, региональных центров поддержки предпринимательства.

Магистратуру «Дата-аналитика для бизнеса» ТГУ запустил в 2023 г. в сотрудничестве с «Яндекс Практикумом». В 2025 г. партнером программы стала крупная международная технологическая компания RWB (Wildberries & Russ). Магистранты проходят стажировки в компаниях-партнерах: участвуют в реальных проектах, что помогает сформировать портфолио и выйти на позицию аналитика сразу после выпуска.