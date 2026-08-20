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«Газинформсервис» представил новую линейку СУБД Jatoba

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление СУБД «Ятоба». Новая линейка версий — 18.4.1, 6.14.1, 5.18.1 и 4.23.1 — предназначена для корпоративных систем с высокими нагрузками — OLTP, OLAP и смешанных. Она включает существенные улучшения, которые упрощают управление и мониторинг, оптимизируют работу СУБД, а также повышают уровень защиты данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Улучшена производительность для платформы «1С»

Разработчики оптимизировали рекомендации параметров, влияющих на быстродействие платформы «». Учли официальные указания фирмы «1С» и опыт эксплуатации крупных баз. Это повысило эффективность работы при сложных запросах.

Развитие механизма автономных транзакций

Теперь механизм поддерживается не только для отдельных блоков кода, но и в хранимых процедурах, функциях на PL/pgSQL и триггерных процедурах. Это позволяет выполнять фрагменты кода в независимых транзакциях, фиксация которых не зависит от основной транзакции, что критически важно для сложной бизнес-логики.

Усиление SQL Firewall

Обновлен механизм защиты от SQL-инъекций. Теперь SQL Firewall полностью поддерживает работу в высокодоступных кластерах jaHipeCluster и jaDog. Улучшена процедура импорта списков разрешенных запросов при обновлении через pg_upgrade — правила сохраняются без необходимости повторного обучения. В модуль sql_exporter добавлены метрики для мониторинга попыток взлома.

Новый уровень контроля целостности (ja_csum)

Внедрена централизованная регистрация событий безопасности по ГОСТ при изменении конфигурационных файлов. Резервные копии изменяемых файлов теперь сохраняются в служебную директорию PGDATA, что позволяет отслеживать любые правки. Управление таблицей изменений (ja_csum.param_conf) стало более гибким через обновленное API.

Другие изменения

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Улучшен компонент миграции из Oracle. Веб-интерфейс администратора Jatoba Data Safe получил новые функции. Проведена работа по устраненнию найденных уязвимостей.

«В этом релизе мы уделили особое внимание запросам наших крупнейших клиентов, в частности, повышению эффективности работы систем на базе «1С» и усилению аудита безопасности. Появление поддержки автономных транзакций в процедурах и обновленный SQL Firewall делают "Ятобу" еще более устойчивой к высоким нагрузкам и внутренним угрозам», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

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