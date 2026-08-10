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Рост в 32 раза: ИИ-компания Metamentor масштабируется в облаке Timeweb Cloud

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, предоставил инфраструктуру Metamentor — разработчику решений на основе генеративного ИИ. В облаке провайдера компания создает и запускает продукты, которые помогают крупному бизнесу автоматизировать продажи, закупки и другие бизнес-процессы. За два года выручка Metamentor выросла в 32 раза. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

Компания развивает три ключевых направления: ИИ-ассистентов, обработку документов и голосовые технологии — аналитику, синтез и распознавание речи. В облаке Timeweb Cloud развернуто 80% ИТ-инфраструктуры компании. Metamentor использует более 70 виртуальных серверов: на них работает вся среда разработки и собственные SaaS-продукты, доступные клиентам из облака.

Все VDS объединены в приватную сеть. Это позволило Metamentor организовать централизованный доступ для разработчиков и автоматизировать настройку серверов. Также задействованы облачные базы данных и S3-хранилища для проектных и служебных файлов, внутренних образов и резервных копий.

«Для нас Timeweb Cloud — оптимальное решение по соотношению цены и качества: ресурсы можно быстро масштабировать и платить только за фактически используемые мощности. Создание новых виртуальных машин занимает минуты», — сказал Данила Дьяченко, CTO Metamentor.

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«Metamentor — пример того, как мы работаем с растущими технологическими проектами. Для этого у Timeweb Cloud есть широкий стек решений и удобные инструменты управления и автоматизации. Мы помогаем быстро расти, делимся экспертизой и гибко подстраиваемся под темпы клиента», — сказал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

ИИ-компания сократила расходы на инфраструктуру на 30%. В планах — наращивать облачные ресурсы вслед за ростом числа проектов и использовать другие сервисы Timeweb Cloud, например, брокеры сообщений и GPU-серверы.

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