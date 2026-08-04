«СиСофт Девелопмент» развивает строительную ТИМ-платформу: вышла новая версия Model Studio CS и «CADLib Модель и Архив»

Компания «СиСофт Девелопмент» выпустила масштабное обновление линейки Model Studio CS и «CADLib Модель и Архив». Новая версия стала очередным этапом развития отечественной платформы технологий информационного моделирования (ТИМ), ориентированной на управление инженерными данными на всех этапах жизненного цикла объекта – от проектирования и согласования до строительства и эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт Девелопмент».

Продукт совершенствуется не как набор отдельных функций, а как единая цифровая среда для промышленного и гражданского проектирования и строительства. Если еще недавно одной из главных задач было обеспечить технологическую независимость российских предприятий и заменить зарубежные САПР, то сегодня акцент смещается на повышение эффективности работы инженеров, интеграцию данных и сокращение ручного труда.

Такой подход отражен и в долгосрочной дорожной карте развития продуктов. На протяжении последних нескольких лет последовательно расширяются возможности совместной работы, обмена инженерными данными, автоматизации проектирования и поддержки различных инженерных дисциплин. Сегодня в центре внимания находится реализация подхода, при котором информационная модель становится единым источником достоверных сведений для всех участников проекта. Это позволяет не только повысить качество проектирования, но и выстроить непрерывный процесс передачи информации между всеми стадиями жизненного цикла объекта.

Очередной релиз развивает сразу несколько ключевых направлений, связанных с постепенным переходом от отдельных функций к единой цифровой среде. В частности, расширены возможности CADLib как среды общих данных: улучшены механизмы управления доступом и ролями пользователей, появились новые инструменты ручной проверки моделей, расширены возможности публикации и обмена данными. Дальнейшее развитие получили средства коллективной работы с информационной моделью. Пользователям стали доступны дополнительные механизмы контроля изменений, управления параметрами проекта, проверки моделей и подготовки данных для разных участников жизненного цикла объекта.

Существенные изменения коснулись программных продуктов линейки Model Studio CS. Главная цель этих обновлений – избавить инженера от ручного труда, повысить точность и ускорить проектирование. Так, в «Model Studio CS Генплан» появились новые средства формирования цифровых геологических моделей (скважины, коридоры, грунты). Расширен блок проектирования автодорог: автоматизировано создание сложных пересечений, водоотводных лотков, нанесение разметки, расстановка знаков и даже учет путей миграции животных.

В «Model Studio CS Строительные решения» обновлены инструменты моделирования металлоконструкций, многослойных стен, витражных систем и отделки. Доработки в генерации строительной документации (например, автоматический подсчет объемов профилей и оптимизация сварных швов) позволяют свести к минимуму объем ручных корректировок на чертежах.

В «Model Studio CS Трубопроводы» улучшен блок генерации изометрических схем. Автоматическая разбивка таблиц, нумерация и фильтры ускоряют выпуск рабочей документации. В «Model Studio CS Отопление» и вентиляция усовершенствованы встроенные расчеты и доработан подбор прямоугольных тройников по миникаталогу.

Для инфраструктурных и энергетических объектов реализованы уникальные расчетные функции. Так, в программном комплексе «Model Studio CS ЛЭП» автоматизирован подсчет площадей отвода земли и вырубки насаждений, а в «Model Studio CS Кабельное хозяйство» добавлена генерация кабельных траншей и интеллектуальная раскладка с учетом двухфакторного резервирования. В «Model Studio CS Электрика» значительно расширен функционал по расчетам в рамках команды Расчет освещения точечным методом, а также добавлены новые элементы для генерации однолинейной схемы.

В приложении «Model Studio CS ОПС» реализована автоматическая расстановка пожарных извещателей и расчет 3D-зон обзора камер видеонаблюдения.

Во многих инженерных разделах были расширены средства автоматизации проектирования, формирования спецификаций, проверки на коллизии и подготовки исполнительной документации. Существенно обновлен и общий функционал системы: улучшены инструменты работы с проекциями, импортом/экспортом IFC, редактором оборудования, средствами оформления документации; появилась поддержка новой графической платформы nanoCAD 26. Также добавлена поддержка импорта облаков точек в форматах E57 и LAS, что упрощает использование результатов лазерного сканирования при реконструкции и сопровождении объектов.

Большинство изменений новой версии основано на запросах проектных организаций и промышленных предприятий, использующих продукты «СиСофт Девелопмент» в реальных проектах. Такой подход помогает выстраивать продукт не путем механического наращивания функциональности, а последовательно совершенствовать инженерные процессы, опираясь на реальные сценарии применения и запросы отрасли.

Новая версия отражает общую эволюцию российских ТИМ-решений. Если несколько лет назад основной задачей было импортозамещение зарубежных САПР, то сегодня развитие идет уже в направлении построения единой среды управления инженерными данными на протяжении всего жизненного цикла объекта. В «СиСофт Девелопмент» отмечают, что архитектура системы изначально проектируется так, чтобы одинаково эффективно работать и в крупных промышленных холдингах, и в небольших проектных организациях.