Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей»

«Группа Астра» купила команду инженеров СУБД «Персей» на основе PostgreSQL – в ее штат перешли около 50 человек. Также в распоряжении группы теперь есть исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности интегратора «МТ-Интеграция», связанные с СУБД «Персей». Сумму сделки держат в тайне, но обещают раскрыть в середине осени 2026 г.

И разработка, и разработчики

Российская группа компаний «Группа Астра» сообщила CNews о приобретении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности интегратора «МТ-Интеграция», связанных с системой управления базами данных (СУБД) «Персей». Также под ее крыло перешла команда из приблизительно 50 человек, которые работают над этой системой.

Со стороны «Группы Астра» в сделке участвовала компания ООО «Тантор Лабс». Разработчики «Персея» войдут в ее штат и продолжат работать над развитием этого проекта. На вопрос CNews, сохранят ли они свои должности и зарплаты, представители «Группы Астра» ответили: «Условия будут сохранены, по ролям это те же позиции, что и в "Танторе". Команда в полном составе продолжит развивать продукт».

Сумма сделки на момент выхода материала не раскрывалась. На вопрос CNews о ее размере представители «Группы Астра» ответили, что информация об этом появится в финансовой отчетности группы за первые три квартала 2026 г., которая будет опубликована в приблизительно в ноябре 2026 г.

Напомним, что «МТ-Интеграция» входит в холдинг «Инвестмир». В конце июля 2026 г. CNews писал, что российских видеохостинг Rutube добивается от компании интегратора неустойки за срыв поставок серверов. В суде сразу пять исков, четыре из которых закрыты от публики, а общая сумма по ним – в пределах 3,5 млрд руб.

cal gao / Unsplash Linux - не единственное направление развития «Группы Астра»

«Группа Астра» известна в первую очередь как автор самого распространенного отечественного дистрибутива Astra Linux.

Немного Open Source

В основе СУБД «Персей» лежит широко известная во всем мире СУБД PostgreSQL. Она характеризуется открытым исходным кодом и масштабным всемирным сообществом разработчиков.

Как сообщили CNews в «Группе Астра», основное предназначение «Персея» – это «построение корпоративных информационных систем с повышенными требованиями к безопасности и надежности». «Продукт включает механизмы защиты на уровне ядра, сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и обладает развитыми средствами обеспечения высокой доступности, включая кластер «Атлант», – добавили в компании, подчеркнув, что в настоящее время СУБД «Персей» лежит в основе различных решений, интегрированных в информсистемы организаций промышленного, государственного и финансового секторов.

Вы – нам, мы – вам

Получив исключительные права на разработки, связанные с «Персеем», а также пополнив свой штат почти пятью десятками специалистов, «Тантор Лабс» предоставит пользователям «Персея» ряд дополнительных возможностей. В частности, она откроет им доступ к экосистеме своих продуктов, в том числе к AI-first платформе Tantor.

Последняя используется для централизованного управления и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL. Помимо этого, заказчики «Персея» смогут пользоваться новыми разработками, доступ к которым до этого был исключительно у пользователей СУБД Tantor Postgres.

Но сделка не будет односторонней с точки зрения выгоды. «Тантор Лабс» намерена использовать все технологические решения, реализованные в «Персее», для наращивания возможностей собственных продуктов из линейки Tantor. В частности, они должны будут усилить их в области построения отказоустойчивых корпоративных систем управления данными для критической информационной инфраструктуры (КИИ) и других сценариев.

Также в «Группе Астра» явно рассчитывают на эксклюзивность. «Команд, обладающих глубокой экспертизой в разработке подобных продуктов, немного, и именно инженерная школа становится ключевым фактором технологического лидерства. Сделка с «МТ-Интеграцией» – это прежде всего объединение сильных инженерных команд и компетенций, – сообщил CNews генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко. – Она позволит ускорить развитие российских технологий в области СУБД, сократить технологический разрыв с мировыми лидерами и усилить экосистему Tantor, в которой технологии управления данными, эксплуатации и искусственного интеллекта развиваются как единое целое».

«Присоединение к «Тантор Лабс» открывает для нас новый этап развития: мы сможем быстрее внедрять новые технологии, сохраняя при этом преемственность развития «Персея». Для наших заказчиков это означает не только дальнейшее развитие продукта, но и доступ к полной экосистеме решений Tantor — от AI-first платформы управления базами данных до технологий, которые раньше были доступны только пользователям продуктов Tantor», – сказал CNews директор продукта СУБД «Персей» Павел Терещенко».

С прицелом на будущее

По приблизительной оценке партнера «The12 Групп» Ильи Маркина, за исключительные права и примерно полсотни разработчиков «Группа Астра» могла заплатить несколько сотен миллионов рублей. «Ориентировочная стоимость команды – от 300 млн руб. в год без учета премий и накладных расходов. В 2024 г. «Группа Астра» приобрела 25% «Тантор Лабс» за 300 млн руб., то есть доля в 100% приблизительно соответствует годовой выручке компании. Если применять аналогичный мультипликатор к выручке «МТ-Интеграции» от СУБД, стоимость составит около 400 млн руб», – сообщил он Forbes.

В начале июля 2026 г. CNews писал, что «Группа Астра» потратит более 400 млн руб. на покупку компаний, разрабатывающих СУБД Tantor. Данный продукт основан на базе PostgreSQL и является одной из популярных замен Oracle.

Согласно статистике Центра стратегических разработок (ЦСР), по итогам 2025 г. российский рынок СУБД вырос на 13,9% год к году и составил 101,9 млрд руб. По прогнозам аналитиков ЦСР, среднегодовой рост рынка в период с 2025 по 2032 гг. превысит 15%.

Один из основных факторов этого рынка сейчас – быстрый рост импортозамещения. В ЦСР полагают, что доля иностранных СУБД в новых продажах к 2032 г. упадет до минимальных значений – до 1%. Также эксперты полагают, что даже в случае отмены санкций мало кто из российских компаний вновь захочет добровольно вгонять себя в зависимость от иностранных СУБД.

Forbes приводит статистику российского рынка решений, связанных с СУБД, и компания «Тантор Лабс» в нем пока не входит в топ-3 по объемам продаж. Она на пятом месте с долей 1,3%, а впереди нее находятся DIS Group (2,7%), Yandex B2B Tech (2,8%), Postgres Pro (6,5%) и Arenadata (8,6%).