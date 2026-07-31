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«Солар»: ИИ-сервисы стали в два раза уязвимее

Во II квартале 2026 г. рост числа веб-уязвимостей по сравнению с предыдущим периодом составил 60%. Ключевым драйвером стали уязвимости в популярных веб-компонентах и ИИ-сервисах – последние показали двукратный рост, причем средний уровень критичности для них – 8 из 10 (по CVSS). Таковы данные аналитического обзора центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар», крупнейшего провайдера комплексной кибербезопасности в России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Эксперты Solar 4RAYS подготовили аналитический обзор по итогам мониторинга публичных веб-уязвимостей и связанных с ними proof-of-concept (PoC – доказательства возможности эксплуатации). Цель – своевременно формировать детектирующие логики, которые далее реализуются в продуктах и сервисах компании. За II квартал 2026 г.. в открытых источниках было обнаружено 681 сообщение о новых уязвимостях и PoC (против 426 в I квартале 2026 г.).

Сетевой вектор имели 84% обнаруженных уязвимостей (схожая картина была и в предыдущем периоде). Из них 90% эксплуатируются через HTTP-протокол. Причем сетевые уязвимости уровня Critical и High в совокупности занимают 74% от общей массы всех сетевых уязвимостей (в 1-ом квартале – 72%).

Наиболее уязвимым продуктом остается WordPress – веб-экосистема для создания и управления сайтами. По числу уязвимостей, которые могут эксплуатироваться из внешней сети интернет, решение заняло долю в 18%, при этом средний уровень критичности выявленных недостатков – 8,5 из 10.

Особое внимание в исследовании уделено уязвимостям в ИИ-сервисах, где отмечается тренд на ускорение публикации эксплойтов. На ИИ-сервисы сегодня приходится 5% всех сетевых уязвимостей и именно здесь видна наибольшая поквартальная динамика – с 16 до 33 уязвимостей. Среди небезопасных оказались: платформы для разработки и сборки ИИ-приложений (Langflow, Spring AI); решение для создания и управления веб-приложениями и данными (NocoBase); системы для автоматизации процессов (n8n, OpenClaw, OpenClaude); сервис для веб-краулинга и подготовки контента для LLM/RAG (Crawl4AI).

Среди наиболее критичных уязвимостей в ИИ-сервисах, позволяющих злоумышленникам в итоге внедрить вредоносный код: обход защиты доступа к файлам и папкам (CVE-2026-5027 в Langflow); обход авторизации (CVE-2026-22738 в Spring AI); обход песочницы и получение максимальных прав администратора (CVE-2026-34156 в NocoBase).

«Во втором квартале 2026 г. мы видим продолжение устойчивого тренда: число недостатков в безопасности ИИ-сервисов неуклонно растет, самая популярная веб-экосистема управления сайтами WordPress лидирует по количеству брешей, а большинство критичных сетевых рисков по‑прежнему связано со входом через интернет-протокол HTTP и ошибками, приводящими к обходу ограничений и удаленному запуску кода. На этом фоне мы настоятельно рекомендуем компаниям своевременно обновлять ПО. Однако важно помнить о таком риске, как атака через цепочку поставки (одна из таких произошла весной этого года с популярной библиотекой Axios)2 и крайне осторожно относиться к автообновлениям: они допустимы для критически важных компонентов (например, браузеров и антивирусов), но для библиотек и зависимостей в продуктивной среде следует обеспечить отложенное обновление с ручным контролем и предварительным тестированием изменений», – сказал аналитик центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Сергей Беляев.

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