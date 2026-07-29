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Спрос на разработку ИИ-ассистентов для бизнеса вырос на 32,5%

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» изучили, как за последний год изменилось число торгов на разработку ИИ-ассистентов со стороны бизнеса. По данным специалистов, количество коммерческих тендеров по таким проектам увеличилось на треть (+32,5%). Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

Чаще всего разработку ИИ-помощников заказывают: финансовые организации — 24,9% от общего числа торгов; ритейлеры — 20,2%; представители рынка недвижимости — 14,4%; компании в сфере общественного питания — 11,4%; телекоммуникационные компании — 10,1%.

В среднем на один тендер по разработке ИИ-решений претендуют четыре компании, а средняя стоимость создания ассистента составляет около 1 млн руб.

Регионы-лидеры по числу инициатив: Москва и Московская область — 28,6% от всех тендеров; Санкт-Петербург — 15,6%; Алтайский край — 6,7%; Самарская область — 5,6%; Чувашская Республика — 3,7%; Ростовская область — 3,7%; Краснодарский край — 3,1%; Нижегородская область — 2,5%; Республика Башкортостан — 2%; Челябинская область — 1,8%.

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«По нашим подсчетам, спрос на разработку ИИ-ассистентов для бизнеса растет второй год подряд. По сравнению с прошлым годом он увеличился еще на треть.

Также мы наблюдаем, что автоматизацией бизнес-процессов все чаще начинают интересоваться компании из регионов России, а не только из Москвы», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

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