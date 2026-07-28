Студент МИФИ получил 1 млн руб. на разработку роботизированных манипуляторов

Студент Саровского физико-технического института (СарФТИ) НИЯУ МИФИ Владимир Добровольский получил грант в размере 1 млн руб. на разработку роботизированных манипуляторов для людей с ограниченными возможностями. Это уже второй грант студента от Фонда содействия инновациям - программы по поддержке талантливой молодежи России. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Фонд содействия инновациям (ФСИ) утвердил перечень проектов-победителей конкурса «Студенческий стартап» 2026 и объявил результаты. В 2026 г. конкуренция была очень высока – более 13 тыс. конкурсантов боролись за признание и победу. Среди победителей, которые получат грант в размере 1 млн руб. для дальнейшего развития своих проектов– студент СарФТИ НИЯУ МИФИ Владимир Добровольский с проектом «Создание автономной интеллектуальной системы управления робо-манипуляторами для персонализации взаимодействий в рабочем пространстве». Проект победил в номинации «Цифровые технологии».

Область применения продукта проекта – это образовательная робототехника, лабораторные и настольные манипуляторы, ассистивные устройства. Разработка будет использоваться в работе с людьми, имеющими какие-либо ограничения по здоровью, также может иметь хозяйственное применение - на рабочем столе, в мастерской, дома на кухне. Автор проекта кратко пояснил, как работает его изобретение: команды роботизированному манипулятору могут поступать через жесты, голос, сенсоры или внешние приложения. Далее данные проходят предварительную обработку и анализируются ИИ-модулем. После этого система формирует управляющие команды для манипулятора и корректирует действия по обратной связи от сенсоров и камер. Вся обработка выполняется локально на устройстве.

Владимир рассказал о том, как его школьное увлечение переросло в серьезное осознанное занятие, а в будущем, возможно, станет масштабным проектом и принесет пользу людям: «Занимаюсь робототехникой с 9 класса. В свое время сделал ставку на это направление в силу его наукоемкости. Участие в гранте дает мощный толчок в развитии и освоении различных навыков. Практически каждый день на протяжении года я работал над проектом. Далеко не все было идеально, в какой-то момент начали опускаться руки, но огромное спасибо команде – магистрантам нашего вуза Алексею Киршину и Юрию Иванкову. Сейчас проект находится на стадии разработки, в ближайшее время будет проходить апробацию. На основе проекта я собираюсь создать индивидуальное предприятие. В дальнейшем также возможна разработка собственной экосистемы программных расширений, лицензирование программных модулей и интеграция системы под задачи заказчиков.. Новость о победе принесла массу смешанных эмоций. Очень благодарен экспертам Фонда за то, что среди огромного множества заявок заметили и оценили мои наработки».

Это уже второй грант Владимира Добровольского от Фонда содействия инновациям. Его разработка универсального роботехнического конструктора FWX.BLOCK и специального приложения по обучению промышленной робототехнике детей, подростков и молодежи на площадках образовательных учреждений в 2021 г. одержала победу на региональном этапе программы «УМНИК» ФСИ. В апреле 2026 г. студент СарФТИ представлял Россию на V Международном конкурсе по космическим технологиям и технике Kazakhstan Smart Space в Казахстане, где ребята завоевали серебро со своей действующей моделью «Космический ровер для Луны» и звание лучшей зарубежной команды. Тогда же Владимир выступил на I Евразийском форуме технологического предпринимательства с докладом «Архитектура интеграции аппаратных компонентов и ИИ в среде ROS».

Итоги конкурса стартапов комментирует генеральный директор ФСИ Андрей Жижин: «Каждый год популярность конкурса «Студенческий стартап» растет, и седьмая очередь стала рекордной – в Фонд поступило 12,6 тыс. заявок. Для нас важно, чтобы проекты несли практическую ценность и могли быть адаптированы под решение актуальных задач. Среди отобранных стартап-проектов большинство посвящены цифровым технологиям, созданию новых приборов и разработкам в области биотехнологий».

Владимир учится в СарФТИ НИЯУ МИФИ по направлению подготовки «Информационная и вычислительная техника» - профиль «Программное и аппаратное обеспечение высокопроизводительных вычислительных систем и сетей. Наставником разработки выступил преподаватель инноватики и прототипирования Андрей Додин.