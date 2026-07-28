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«Рег.облако» расширяет Free Tier для бизнес-проектов Enterprise уровня

С 28 июля 2026 г. «Рег.облако», российский провайдер облачных и Bare metal решений, запускает третий этап собственной программы Free Tier, который рассчитан на бизнес-задачи корпоративного сектора. В отличие от предыдущих этапов, ограниченных базовым тестированием, новый сценарий предлагает выделенный облачный сервер бесплатно — на два месяца без оплаты. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Российским компаниям становится доступным облачный сервер с расширенными техническими характеристиками: два виртуальных ядра, 4 ГБ оперативной памяти и 40 ГБ NVMe-диска. Ресурсы размещены в двух дата-центрах «Рег.облака» в Московском регионе. После завершения тестового периода сервер продолжит работать по стандартным тарифам, поэтому переносить данные на другую инфраструктуру не потребуется.

Среди целевых сценариев нового этапа — размещение проектов на «Битрикс» (CMS), перенос крупных сайтов с виртуального хостинга, развертывание баз данных и подготовка CI/CD-сред. Выделенные мощности позволят оценить производительность облачной платформы «Рег.облака» до перехода на коммерческие тарифы. На новом этапе доступны два варианта бесплатного облачного сервера: с предустановленной панелью управления ispmanager для размещения до десяти сайтов и без нее. Первый подходит владельцам сайтов, второй — компаниям, которые самостоятельно настраивают и администрируют сервер. В обоих вариантах пользователям доступен полный root-доступ.

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«Мы стремимся сделать облачные технологии доступными для компаний любого масштаба. Для многих бизнесов переход в облако связан с вопросами стоимости и возможных рисков. Новый этап Free Tier снижает оба барьера: компания может в течение двух месяцев бесплатно использовать облачную инфраструктуру в реальных рабочих условиях, оценить ее стабильность и производительность, а затем принять решение о дальнейшем использовании. При этом бизнес получает облачные сервисы, необходимые для решения его текущих задач», — сказал Максим Дарулис, коммерческий директор «Рег.облака».

Программа Free Tier в «Рег.облаке» была запущена в апреле 2026 г. Первый этап был ориентирован на тестирование облачных ресурсов, небольшие пет-проекты и среды разработки. Второй этап, реализованный совместно с ispmanager, упростил переход с виртуального хостинга в облако для более широкой аудитории. Программа действует как система постепенного расширения, сейчас доступная уже для третьего уровня — Enterprise-нагрузок. На сегодняшний день к Free Tier в «Рег.облаке» подключились более 3 тыс. российских пользователей и компаний.

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