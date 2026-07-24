НСИС внедрил внутренний ИИ для модернизации бизнес-процессов и трансформации АИС страхования в интеллектуальную платформу

НСИС (АО «Национальная страховая информационная система») внедрил внутренний ИИ для модернизации бизнес-процессов и трансформации АИС страхования в интеллектуальную платформу. Как заявил генеральный директор НСИС Николай Галушин, на внедрение ИИ в НСИС распространяются те же требования по информационной безопасности, что и на любые другие системы, поэтому развитие происходит во внутреннем защищенном контуре. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

«Во-первых, ИИ - это колоссальное потребление ресурсов (вычислительных мощностей и энергии). Во-вторых, для нас, как для компании, работающей с большими массивами персональных данных, любое внедрение ИИ - это прежде всего вопрос информационной безопасности. Мы не можем позволить себе облачные «черные ящики». Все «железо», защита и обучение моделей должны находиться внутри нашего защищенного периметра», - сказал Николай Галушин.

Эксперты НСИС раскрыли подробности внедрения внутреннего ИИ для модернизации бизнес-процессов и трансформации АИС страхования в интеллектуальную платформу.

По словам Александра Макарова, начальника отдела по разработке и внедрению систем искусственного интеллекта НСИС, на первом этапе была отлажена работа с обращениями, в том числе с теми, которые требуют заполнения множества полей и соотнесения данных из различных источников.

В результате скорость обработки выросла в 20 раз, при среднемесячном росте числа обращений на 11%, скорость обработки данных не падает - система «не тормозит» благодаря интеллектуальной оптимизации. «Также резкий рост количества обращений (в среднем в 1,5 раза год к году) не привел к увеличению численности сотрудников компании ни на одного человека благодаря отстроенной системе обработки обращений на платформе ИИ компании. Без автоматизации нам бы пришлось штат отдела увеличить в 7 раз», - сказал Александр Макаров.

По его словам, при этом самое интересное происходит не на экране пользователя, а в процессах разработки. Трансформация затронула весь цикл: от бизнес-анализа до поддержки и инфраструктуры. Ключевым инструментом стала развернутая на локальных мощностях НСИС большая языковая модель. На ее основе разрабатывается RAG (Retrieval-Augmented Generation) - технология генерации ответов на основе контекста, обогащенного поиском - для технической поддержки. В дальнейшем эта система будет адаптирована под нужды других отделов Кроме того, разработчики компании уже дали пользователям возможность подгружать собственные данные в локальные LLM-модели, создавая уникальные корпоративные сценарии. Для тестировщиков это вылилось в развертывание агента и MCP-сервера, что позволило создать интегрированную единую среду разработки и управления тестами, что критически ускоряет релизный цикл, пояснил Александр Макаров.

Ведущий архитектор НСИС Дмитрий Болот уточнил, что с точки зрения архитектуры: ИИ - помощник, человек - капитан. Один из главных принципов, заявленных в стратегии НСИС: «ИИ не принимает архитектурные решения, а значительно сокращает время на их подготовку», отметил эксперт.

«Сегодня ИИ помогает команде архитекторов с рутинным анализом: пониманием структуры проекта, маппингом зависимостей между модулями, генерацией документации для микросервисов и быстрым поиском файлов в огромной кодовой базе», - сказал Дмитрий Болот.

Однако в ближайших планах - выход на новый уровень: ИИ будет использоваться для Code Review, включая задачи выявления проблем безопасности, качества кода, антипаттернов. Итоговый принцип звучит так:

«Рутинный анализ - машине, архитектурные решения - архитектору», - отметил ведущий архитектор НСИС.

Таким образом, подытожил Александр Макаров, НСИС имеет четкий план действий по превращению в «AI-native» компанию. Стратегия - закрыть самые сильные боли в ядре бизнеса; масштабировать решения, распространяя их на смежные области и подключая больше пользователей; повышать доверие к ИИ за счет «быстрых побед» и охвата; постепенно внедрять более сложные инструменты, не ломая существующую стабильность.

В результате трансформация - это не про то, как заменить людей роботами. Это про то, как освободить людей от рутины, чтобы они могли заниматься развитием, а не поддержкой. НСИС подходит к этой трансформации прагматично. Первый и самый громкий результат- это эволюция АИСС (Автоматизированной информационной системы страхования). С точки зрения пользователя, система прошла путь от простой загрузки договоров и убытков до полноценной аналитической платформы, где данные по перестрахованию, расчетам КБМ и страховым историям обрабатываются с высокой скоростью и предлагают конкретные решения для бизнеса, включая андеррайтинг и борьбу с недобросовестными практиками и мошенничеством.