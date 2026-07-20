«Росатом» завершил импортозамещение блока финансовой отчетности «Корпоративного хранилища данных»

Госкорпорация «Росатом» объявила о завершении импортозамещения ИТ-платформы для блока отраслевой финансовой отчетности в рамках проекта «Корпоративное хранилище данных» (КХД 2.0). Исполнителем работ выступал отраслевой ИТ-интегратор «Гринатом».

Блок КХД 2.0 «Отраслевая финансовая отчетность» предназначен для формирования консолидированной отчетности «Росатома», которая объединяет данные по активам, обязательствам, платежам, поступлениям и другим финансовым показателям более 400 предприятий отрасли. Собираемая аналитика используется финансовым блоком, экономическим блоком и другими подразделениями госкорпорации для анализа текущей деятельности и планирования.

По результатам перевода отраслевой финансовой отчетности в КХД 2.0 разработчики не только полностью сохранили функциональность системы-предшественницы, но и добились существенного улучшения производительности по ряду показателей. В частности, скорость загрузки форм сбора данных выросла в 30 раз, скорость загрузки из систем-источников — в 6 раз, расчет оборотно-сальдовой ведомости — в 11 раз. В марте 2026 г. состоялось первое месячное закрытие финансового периода в импортонезависимой системе, в апреле 2026 г. — первое квартальное закрытие. В июне завершилась передача блока отчетности на поддержку в «Гринатом».

Импортозамещение ИТ-платформы для формирования финансовой отчетности — часть масштабного проекта, запущенного в «Росатоме» в 2022 г., по переводу существующего «Корпоративного хранилища данных» на отечественные решения. КХД 2.0 базируется на аналитической платформе «Форсайт», системе управления базами данных Arenadata и интеграционной шине «Атом.Мост», собственной разработке «Гринатома». В рамках импортозамещения блока «Отраслевая финансовая отчетность» команда центра компетенций по системам автоматизации предприятий (ЦК САП) «Гринатома» доработала решения под отраслевые задачи: автоматизировала наполнение данных, настроила контроль их качества и взаимодействие со смежными системами и другими блоками КХД 2.0.

«Отраслевая финансовая отчетность имеет для «Росатома» важное значение — государство предъявляет к госкорпорации требования по формированию консолидированной финансовой отчетности. Кроме того, она является основой для принятия стратегических решений и обеспечения прозрачности бизнеса «Росатома». Импортозамещение гарантирует отрасли надежность и отказоустойчивость источника достоверных финансовых данных, сохранение высокого уровня автоматизации, непрерывность ключевых бизнес-процессов и своевременный доступ к актуальной информации», — сказала главный бухгалтер госкорпорации «Росатом», заказчик блока отчетности Виктория Андриенко.

«Корпоративное хранилище данных призвано обеспечить единый подход к управлению данными в атомной отрасли: вместо множества разрозненных источников информации мы получаем единые хранилище, модель и каталог данных, общие принципы взаимодействия с данными. КХД 2.0 отвечает целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который предполагает цифровую трансформацию государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы, переход к принятию решений на основе данных, а также приближает «Росатом» к достижению глобальных целей по обеспечению технологического суверенитета и отказу от использования иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры», — отметил директор проекта КХД 2.0, начальник управления планирования и отчетности блока по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Игорь Чернов.