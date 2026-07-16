Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

МТС и МГТУ им. Н.Э. Баумана запустили курс для школьников по ИБ

МТС сообщаила о запуске совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана проекта летних интенсивов «Баумантех» для школьников 7-11 классов. Он включает игровые и образовательные форматы, направленные на знакомство с профессиями в сфере информационной безопасности. Эксперты МТС познакомят школьников с историей социальной инженерии и базовыми правилами защиты от мошенников, а также практическими навыками специалистов по безопасной разработке и «этичных хакеров».

Летние интенсивы в МГТУ им Н.Э. Баумана организованы для подростков, увлеченных информационными технологиями, и развитым аналитическим мышлением. Курсы предполагают практическое погружение в аспекты информационной безопасности – знакомство с инструментами поиска уязвимостей и анализа киберинцедентов, работу с цифровым следом в сети. Участники курса получат первый практический опыт работы с реальными бизнес-задачами и понимание, как устроена профессия специалиста по информационной безопасности.

Экспертами курса выступят преподаватели кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также специалисты МТС, которые отвечают за информационную безопасность компании и клиентские сервисы. Они проведут занятия на тему противодействия механикам социальной инженерии, расскажут про комплекс практик и инструментов для защиты программного обеспечения от уязвимостей и кибератак на всех этапах жизненного цикла цифрового продукта. Школьников также ждут практические семинары на тему SQL-инъекций, работы с системами контроля и учебными машинами уровня Starting Point.

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться
Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться Бизнес

«МТС – один из признанных лидеров в области защиты корпоративной информации на российском рынке. Компания развивает широкую линейку сервисов информационной безопасности: от продуктовых решений для бизнеса и частных лиц до защиты внутренних корпоративных систем. Решения компании надежно защищают клиентов: в прошлом году «МТС ID» предотвратил свыше 18 млн мошеннических действий с аккаунтами за счет превентивного мониторинга на базе ИИ и машинного обучения. Еще одно важное достижение 2025 г. – внедрение технологии распознавания дипфейков: она выявляет подмену лица и другие виды дипфейков с точностью 98%», – сказал директор департамента информационной безопасности МТС Эдуард Фалилеев.

Участников интенсива «Баумантех» для школьников также ждут экскурсии по лабораториям «Бауманки» и командная работа, где школьники смогут почувствовать себя в роли сотрудников департамента кибербезопасности компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Власти встали на защиту российских поставщиков от произвола госзаказчиков

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще