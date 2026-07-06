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МТС обеспечила связью 7 поселков Богородского района Нижегородской области

МТС расширила покрытие связи в Богородском районе Нижегородской области. Благодаря строительству новых базовых станций, скоростной интернет и стабильная голосовая связь с VoLTE впервые появились в Арапово, Ушаково, Ченцово, Лакши, Малом и Большом Бедрино, а также в Воронцово — одной из знаковых остановок на «Окской тропе», популярной среди туристов.

Новые вышки связи обеспечивают скоростной мобильный интернет стандарта 4G, необходимый для комфортной удаленной работы, онлайн-обучения, получения госуслуг и использования мессенджеров. Стабильная голосовая связь с поддержкой технологии VoLTE гарантирует чистый звук во время звонков и позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом, для этого достаточно проверить настройки смартфона.

Зона покрытия базовых станций МТС охватывает все семь поселков, включая жилые массивы, прилегающие улицы и подъездные пути. Теперь жители в любой момент могут позвонить в скорую помощь, полицию или МЧС. Кроме того, надежная связь теперь доступна на ключевых объектах социальной инфраструктуры — в местных библиотеках, школах, фельдшерско-акушерских пунктах и административных зданиях.

«Появление сети в Богородском районе открывает новые возможности — и для повседневной жизни, и для туризма. Для МТС обеспечение цифрового равенства — приоритетная задача: качественная связь должна быть доступна не только в крупных городах, но и в небольших поселках. Именно поэтому запуск сети в Арапово, Воронцово, Ушаково, Ченцово, Лакши, Малом и Большом Бедрино имеет особое значение. Это не просто расширение карты покрытия, а реальные инструменты для развития: жители смогут работать удаленно, учиться онлайн, вести бизнес и пользоваться всеми удобствами современной цифровой среды», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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Каждый из этих населенных пунктов обладает уникальной историей и колоритом. Так, Воронцово известно, как живописная точка на пешем маршруте «Окская тропа», соединяющем Павлово и Нижний Новгород и предлагающем красивые виды и культурные достопримечательности. Место ценят за спокойные, «открыточные» пейзажи. Для любителей активного отдыха это удобная промежуточная точка: сюда часто приезжают на день ради прогулки по тропе, устраивают короткие походы выходного дня или совмещают пеший маршрут с рыбалкой и пикником на берегу. Рядом с Ушаково ученые исследуют археологическую стоянку «Ушаково‑1» возрастом около четырех тысяч лет. Деревни Малое и Большое Бедрино на левом берегу реки Кудьмы популярны у любителей рыбалки и прогулок на сапбордах.

Развитие сети в Богородском районе продолжает программу МТС по устранению «цифрового неравенства» в Нижегородской области. Компания регулярно модернизирует существующие и строит новые объекты инфраструктуры, ориентируясь на запросы абонентов и потребности территорий. Так, на прошлой неделе в Павловском районе МТС оптимизировала сеть в деревне Ясенцы, обеспечив стабильный сигнал на всех улицах, а в селе Большое Давыдово установила дополнительную вышку — это позволило полностью покрыть населенный пункт и устранить «белые пятна».

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