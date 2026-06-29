Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

3D/VR/AR-платформа Varwin совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция 11»

«Базальт СПО» и «Varwin» подтвердили совместимость программного обеспечения Varwin на операционной системе «Альт Рабочая станция 11».

Проведенные испытания показали стабильность установки, запуска, работы и обновления. По результатам тестирования оформлен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу Varwin в ОС «Альт Рабочая станция 11».

«Varwin Education», версия ПО Varwin для образования — это образовательная среда для обучения программированию через разработку интерактивных 3D/VR/AR-миров. ПО используется в основном, дополнительном и высшем образовании. Начиная с Blockly осуществляется плавный переход к Python и генерации контента с помощью искусственного интеллекта. Входит в реестр российского ПО (№11512), соответствует приказу №838 Министерства просвещения РФ и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«Альт Рабочая станция 11» — операционная система с удобной рабочей средой GNOME и большим набором предустановленных приложений. В операционной системе имеется поддержка большинства видеокарт Nvidia 2010—2025 г. выпуска, включая 50 серию, а также возможность использования шлемов виртуальной реальности, в том числе через беспроводное подключение. ОС включена в Единый реестр российских программ (№1292).

Совместное использование «Альт Рабочая станция» и Varwin открывает новые возможности для обучения программированию и разработки виртуальных приложений при импортозамещении в российском образовании.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

«Тестирования показали, что платформа Varwin полностью работоспособна и стабильна в ОС «Альт Рабочая станция 11», что позволит школам, колледжам и вузам беспрепятственно обучать детей современным ИТ-компетенциям: от визуального и классического программирования до разработки виртуальных приложений с ИИ, используя полностью отечественный стек ПО», — сказал Семен Луканов, основатель и директор по продукту Varwin.

«Альт Рабочая станция 11» поддерживает самое современное оборудование, что позволит использовать ПО Varwin не только для разработки 3D/VR/AR-контента, но и полноценно протестировать виртуальные приложения на VR-шлемах. В результате образовательные организации получают готовую ИТ-среду для обучения программированию», — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифра приходит на ферму: как системы управления меняют российское животноводство

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

CNews Analytics опубликовал топ-60 игроков рынка ИИ-решений в России

В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще