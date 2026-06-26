Платформа управления сервисами «Диво» от ИТ-экосистемы «Лукоморье» получила no-code ядро

В новой версии платформы «Диво» — решения для управления сервисами и автоматизации внутренних процессов компании (ESM-платформа) — реализован новый подход за счет использования визуальной разработки, которая позволяет настраивать и развивать сервисные процессы без программирования, ускоряет запуск решений до шести раз и снижает зависимость от разработки. Об этом CNews сообщили представители ИТ-экосистемы «Лукоморье».

No-code (от англ. «без кода») — это способ создания ИТ-продуктов без написания кода средствами визуальной разработки.

«Диво» представляет собой единую платформу управления сервисами компании любого масштаба. Решение объединяет процессы ИТ, административно-хозяйственных подразделений, HR-служб и других внутренних сервисов, позволяя организациям выстраивать единое пространство предоставления внутренних сервисов.

Теперь продукт предлагает новый подход за счет использования платформы разработки без кода: no-code возможности новой версии «Диво» реализованы на базе платформы «Акола», которая также входит в ИТ-экосистему «Лукоморье». Если ранее для большинства изменений требовалось участие разработчиков, то теперь все задачи выполняются средствами настройки. Это позволяет заказчикам быстрее внедрять новые процессы, адаптировать систему под меняющиеся требования бизнеса и снижать зависимость от ИТ-ресурсов. Запуск новых сервисов и процессов на обновленном ядре платформы может происходить до шести раз быстрее по сравнению с предыдущей версией решения.

Что изменилось в новой версии «Диво»

Благодаря no-code подходу управление логикой процессов теперь осуществляется через визуальные инструменты настройки. В распоряжении заказчиков доступны визуальный дизайнер бизнес-логики, конструктор дашбордов и отчетов, инструменты шаблонизации типовых сценариев, а также механизмы глубокой кастомизации без необходимости разработки.

Платформа автоматически формирует API для интеграции с внешними системами и поддерживает открытый программный интерфейс, что упрощает встраивание решения в существующий ИТ-ландшафт организации.

Единая платформа для управления сервисами

Дополнительную гибкость обеспечивает модульный подход к развитию системы. В состав модульной системы «Диво» входят специализированные продукты, которые формируют единый контур управления сервисами и инфраструктурой.

«Диво Сервис» отвечает за автоматизацию сервисных процессов и управление обращениями. «Диво Портал» предоставляет единое окно самообслуживания. «Диво Мера» обеспечивает построение отчетности и визуализацию данных. «Диво Бот» используется для создания чат-ботов. «Диво Лингво» — лингвистический модуль для оптимизации обработки обращений и поиска услуг. «Диво Прото» обеспечивает мониторинг, дискаверинг пользовательского опыта, приложений и инфраструктуры, включая Kubernetes. «Диво Контроль» отвечает за контроль эксплуатации ИТ-инфраструктуры. «Диво Свод» предназначен для управления ИТ-активами.

Дополнительные возможности системы включают инструменты создания чат-ботов и применения технологий искусственного интеллекта для обработки обращений и поиска услуг.

Плавный переход для существующих клиентов

Для действующих пользователей платформы предусмотрен поэтапный сценарий миграции. Компания сохраняет поддержку текущей версии продукта на протяжении переходного периода и разрабатывает специализированные инструменты переноса функциональности на новую платформу.

При переходе сохраняются настройки портала самообслуживания («Диво Портал») и системы отчетности и визуализации данных («Диво Мера»). Новая версия также сохраняет совместимость с действующими интеграциями.

Технологическая независимость и безопасность

Платформа включена в реестр отечественного программного обеспечения и может разворачиваться в инфраструктуре заказчика по модели on-premise. Новая версия разработана в соответствии с требованиями ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Платформа может использоваться в качестве альтернативы зарубежным системам управления сервисами и эксплуатации инфраструктуры, включая HP Service Manager, Micro Focus Service Manager, BMC Remedy, IBM Tivoli и OmniTracker.

«Диво на no-code платформе — это большой шаг вперед. Для заказчиков это означает более быстрое внедрение процессов, снижение стоимости владения системой и возможность развивать сервисную модель без зависимости от узкого круга технических специалистов. При этом мы сохранили преемственность продукта и предусмотрели плавный переход для действующих клиентов», — отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».