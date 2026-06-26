Multifactor и «Ред Адм»: подтверждена совместимость для построения защищённой ИТ-инфраструктуры

Компании-разработчики «Мультифактор» и «Ред Софт» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция». Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

В рамках технологической интеграции вендоры подписали сертификат совместимости.

Совместимость системы Multifactor с «Ред Адм» — готовое решение для построения защищённой корпоративной инфраструктуры на базе отечественного программного обеспечения. Интеграция продуктов позволяет компаниям, переходящим на российские технологии, обеспечить строгий контроль доступа к домену, минимизируя риски безопасности и упрощая администрирование инфраструктуры. Для рынка это означает появление комплексного стека продуктов, который не только ускоряет процессы импортозамещения, но и формирует новый стандарт безопасности для гетерогенных ИТ-сред.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удалённых подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Решение поддерживает технологию единого входа (SSO). Включено в реестр российского ПО под № 7046, а также сертифицировано ФСТЭК России.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой для автоматизации рутинных задач администрирования и обеспечения плавного перехода с зарубежных решений. Единый веб-интерфейс позволяет управлять доменом и его объектами, централизованно развёртывать и настраивать операционные системы, работать с файловыми хранилищами, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, а также настраивать политики безопасности и правила работы в домене.

«Совместимость Multifactor с «Ред Адм» даёт компаниям возможность строить ИТ-инфраструктуру, полностью независимую от зарубежных вендоров. Администраторы получают единую точку управления, где привычное администрирование пользователей дополняется обязательной многофакторной аутентификацией при каждом входе. Такой подход гарантирует контролируемый и безопасный доступ к ключевым ресурсам», — сказал Антон Букарев, руководитель отдела продаж «Мультифактор».

«Переход с зарубежных решений — это не только замена программного обеспечения, но и сохранение привычного уровня безопасности и управляемости. Сертификат совместимости «Ред Адм» и Multifactor доказывает, что отечественные продукты могут не просто воспроизводить функциональность западных аналогов, а формировать самодостаточную инфраструктуру. Компании получают полный контроль над доступом к домену без привязки к иностранным вендорам и с соблюдением требований российских регуляторов», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».