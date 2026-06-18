НМИЦ ТПМ Минздрава России, РОПНИЗ и «К-Скай» совершенствуют подходы к эффективности диспансерного наблюдения пациентов

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний и участник Сколково компания «К-Скай» (Webiomed) запустили совместную разработку аналитической системы для повышения эффективности диспансерного наблюдения терапевтами и врачами общей практики. Кооперация станет первым в стране комплексным проектом такого уровня, предназначенным для повсеместной оптимизации работы медицинских организаций и повышения качества помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Об этом CNews сообщили представители «К-Скай».

Ученые из ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, эксперты РОПНИЗ и компании «К-Скай», разработчика платформы Webiomed, при поддержке Фонда «Сколково» начали работу над аналитической системой, которая в перспективе будет отслеживать выполнение диспансерных мероприятий в каждой поликлинике и терапевтическом участке на территории всей страны. Система позволит предотвратить тысячи случаев инвалидности и преждевременной смерти благодаря оперативному мониторингу здоровья пациентов, своевременной корректировке лечения, оптимизации работы персонала, повышению эффективности диспансерного наблюдения.

«Мы наблюдаем формирование системного решения, которое может стать новым стандартом в сфере здравоохранения России. Платформа диспансерного мониторинга не только оптимизирует работу учреждений, но и задаст новые отраслевые стандарты качества. На выходе мы получим прозрачную систему контроля, которая поможет рационально использовать ресурсы здравоохранения и существенно улучшить показатели здоровья населения. Это именно тот тип инновационных решений, которые мы продвигаем: масштабируемый, востребованный, своевременный. Финансовая поддержка платформы Webiomed со стороны Сколково на разных этапах ее разработки превысила 20 млн руб., проект входит в перечень наших перспективных технологических лидеров», — сказал Алексей Паршиков, заместитель председателя Правления по работе с партнерами Фонда «Сколково».

Хронические заболевания остаются одной из главных угроз здоровью современного общества. Несмотря на простоту правил диспансерного наблюдения, на практике часто для поддержания высоких стандартов важно оперативно отслеживать динамику заболеваний и корректировать схемы лечения в соответствии с индивидуальными потребностями пациентов.

«Диспансерное наблюдение – это не просто визиты к врачу, а система поддержки, которая помогает пациентам с хроническими заболеваниями жить дольше и качественнее. А с помощью аналитики и автоматизации она становится еще более эффективной и доступной», — сказала Оксана Драпкина, академик РАН, профессор, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Президент РОПНИЗ.

Инструмент будет включать: дашборды с обобщенной статистикой, показывающие диспансерное наблюдение в разных регионах, поликлиниках и терапевтических участках; анализ качества лечения хронических заболеваний у пациентов, состоящих на диспансерном учете; контроль за соблюдением сроков и правил постановки на диспансерный учет; мониторинг ключевых показателей здоровья, таких как уровень глюкозы у пациентов с сахарным диабетом, артериальное давление у больных гипертонией и др.

«Проект представляет собой крайне важный шаг в повышении реального влияния технологий ИИ на такие стратегические национальные показатели, как сокращение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни. Мы искреннее благодарны НМИЦ ТПМ и РОПНИЗ за сотрудничество и совместную работу над этой аналитической системой», — сказал директор по развитию Webiomed Александр Гусев.

Система не только отображает текущую ситуацию, но и помогает принимать решения, оптимизируя работу медучреждений. В будущем планируется интеграция с электронными картами и применение искусственного интеллекта для более точного предсказания рисков.