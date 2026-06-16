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VAS Experts, MiaCore и Forward объявили о партнерстве для запуска MVNO

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts совместно с разработчиком мобильного ядра сети MiaCore и поставщиком BSS/OSS-решений Forward объявили о технологическом партнерстве для запуска комплексного решения «MVNO под ключ». Совместное предложение позволит операторам связи, банкам, финтех-компаниям и другим организациям запускать виртуальных мобильных операторов (MVNO) в короткие сроки и с использованием отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Партнерство направлено на формирование готового набора технологий и сервисов для запуска виртуальных мобильных операторов форматов Light, Medium и Full MVNO. Решение объединяет инфраструктурные компоненты, необходимые для построения мобильной сети, а также экспертную поддержку на всех этапах реализации проекта — от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Компании уже завершили тестирование совместимости платформы. По итогам испытаний подтверждена корректная работа интерфейсов и протоколов взаимодействия между компонентами инфраструктуры, что позволяет развертывать решение у заказчиков.

MiaCore обеспечивает построение ядра мобильной сети, включая обработку абонентских данных, сигнальные и пакетные компоненты. VAS Experts отвечает за внедрение решений для обработки и управления сетевым трафиком, включая PCEF и PGW, обеспечивающих применение политик тарификации, полисинг и управление передачей данных. Кроме того, компания разрабатывает решение ePDG для поддержки защищенного доступа к мобильной сети по Wi-Fi. Forward предоставляет BSS/OSS-платформу, включающую биллинг, тарификацию, управление услугами и квотами, продуктовый каталог, интерфейсы для сотрудников и абонентов, а также инструменты интеграции с государственными информационными системами.

«Запуск MVNO сегодня становится инструментом диверсификации бизнеса и способом выстраивания более тесного взаимодействия с клиентами. Банки, финтех-компании, государственные структуры и цифровые экосистемы используют виртуальных операторов для развития собственных сервисов и формирования единой среды коммуникации. Для региональных интернет-провайдеров это, в свою очередь, возможность выйти на рынок мобильной связи, дополнить существующие услуги конвергентными тарифами и предложить абонентам современные сервисы, включая VoLTE и VoWiFi», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

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«Для запуска MVNO сегодня важна не только готовность отдельных компонентов, но и согласованность всего технологического контура: ядра сети, управления трафиком, BSS/OSS, клиентских интерфейсов, интеграций и процессов эксплуатации. После старта оператору нужно быстро менять тарифы, управлять услугами и квотами, контролировать расчеты, видеть клиентский профиль и развивать новые продуктовые сценарии. Для Forward принципиальна открытая интеграционная архитектура: наша BSS/OSS-платформа может работать в разных технологических конфигурациях и с разными партнерскими решениями. Поэтому совместная проработка с VAS Experts и MiaCore для нас важна: она расширяет набор проверенных российских конфигураций для запуска MVNO и помогает заказчикам снизить интеграционные риски на пути от проектирования к промышленному старту», — отметил Максим Сысоев, исполнительный директор Forward.

Объединение компетенций российских разработчиков призвано расширить выбор технологических решений для операторов связи, усилить конкуренцию на рынке и предложить альтернативу традиционным зарубежным поставщикам.

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