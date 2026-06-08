«1С-Рарус» модернизировал и расширил систему электронного документооборота в НИЦ «Курчатовский институт»

В Научно-исследовательском центре «Курчатовский институт» завершен проект модернизации и функционального расширения системы, созданной на базе «1С:Документооборот государственного учреждения». Выполнена комплексная оптимизация производительности, архитектуры прав доступа и механизмов межведомственного электронного документооборота. Это существенно ускорило процессы согласования и утверждения и обеспечило рост до 65% производительности труда сотрудников, интенсивно работающих с системой. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

НИЦ «Курчатовский институт» объединяет более 7 тыс. человек. В структуру Центра входят многочисленные лаборатории, отделы, административно-хозяйственные службы и филиалы. Столь сложная организационная структура требует надежного инструмента для управления документами, поручениями и бизнес-процессами. Высокий статус организации и работа с государственной тайной предъявляют повышенные требования к безопасности, разграничению доступа и юридической значимости электронного документооборота.

Проект 2025 г. стал логическим продолжением и развитием предыдущего этапа автоматизации – внедрения системы «1С:Документооборот государственного учреждения». В ходе работ система «1С:Документооборот государственного учреждения» эволюционировала из решения, сфокусированного на закупках и финансовых процессах, в «кровеносную» систему института, выступающую интеграционной шиной для бухгалтерии, кадровой системы и отраслевого решения по управлению научной деятельностью.

Важной инновацией стала интеллектуальная переработка блока МЭДО и электронной подписи, а также внедрение гибких сценариев согласования с возможностью «живого» расширения маршрутов без перезапуска процессов.

В системе работает более 3,4 тыс. пользователей, из них около 1 тыс. были подключены в ходе проекта — это новые подразделения, включая научные лаборатории и отделы, ранее работавшие автономно.

Бизнес-выгоды для НИЦ «Курчатовский институт»: сокращение трудозатрат на поиск документов — не менее 50%; ускорение процессов согласования и утверждения документов — в среднем 65% (заявки на закупку, приказы, служебные записки); снижение трудозатрат на выпуск (регистрацию) исходящих документов — 40%; рост производительности труда сотрудников, интенсивно работающих с системой — до 65% (основные категории пользователей); сокращение количества обращений в службу технической поддержки — на 40% (за счет устранения системных ошибок и повышения стабильности).

Нарукавников Александр Вячеславович, заместитель директора по экономике, финансам и цифровой трансформации НИЦ «Курчатовский институт»: «Проект, реализованный в 2025 г., стал для нас эталонным примером того, как должно выглядеть профессиональное развитие сложной информационной системы. Мы не просто «починили» проблемные места, мы вывели систему на принципиально иной уровень стабильности и производительности. Особенно ценно, что работы велись в тесной кооперации штатных ИТ-специалистов института, разработчиков вендора фирмы «1С» и команды «1С-Рарус». Такой подход гарантирует, что система будет жить и развиваться годами. Планы по адаптации и развитию системы в 2026-2027 гг. – лучшее подтверждение доверия пользователей экспертизе совместной работы трех команд».