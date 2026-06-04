Компания «Кросстех» завершила внедрение системы PAM Infrascope

Компания «Кросстех» объявила о завершении внедрения системы класса PAM (Privileged Access Management) Infrascope от NGR Softlab в собственной инфраструктуре. Решение продемонстрировало стабильную работу, высокий уровень функциональности и широкие возможности для управления привилегированным доступом в корпоративной среде.

Проект включал внедрение и настройку базовых интеграций, а также тестирование расширенных сценариев работы с привилегированным доступом. Ключевыми задачами были проверка совместимости Infrascope с существующей инфраструктурой «Кросстеха» и оценка удобства управления привилегированными учетными записями. Кроме того, необходимо было подтвердить, что PAM от NGR Softlab соответствует требованиям информационной безопасности компании. По итогам проверок все поставленные цели были успешно достигнуты.

Команда интегратора выделила несколько основных преимуществ PAM Infrascope, среди которых ключевыми стали полное логирование с возможностью вести запись видео и текста, оптическое распознавание символов, отображаемых на экране, и key-logger, записывающий все нажатия клавиатуры (в том числе ввод команд и сочетания клавиш) и мыши для последующего аудита.

Специалисты интегратора также отметили развертывание всех компонентов системы на Linux, что снижает стоимость обслуживания инфраструктуры, и гибкую систему настройки ролей вплоть до выбора уровня доступности вкладок в веб-интерфейсе. Все сессии доступны из веб-интерфейса, что делает работу с ними удобнее. Помимо этого, важной для компании стала такая особенность PAM Infrascope, как модуль изоляции браузера. Он обеспечивает изолированный доступ к веб-ресурсам через RDP-сессии в Docker-контейнерах с возможностью применения ограничений к определенным URL, а после завершения сессии контейнер автоматически уничтожается.

Отдельно в «Кросстехе» подчеркнули высокий уровень взаимодействия с командой NGR Softlab на протяжении всего проекта. Специалисты вендора оперативно консультировали по вопросам настройки модулей и эксплуатации системы, а также активно сопровождали пилотное внедрение на всех этапах.

«Решение Infrascope сегодня является одним из наиболее функциональных и сильных PAM-продуктов на российском рынке и может эффективно применяться в инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности и контролю доступа. Решение позволило нам эффективно решить поставленные задачи и обеспечить надежный уровень защиты данных», – сказал Дмитрий Гостев, инженер «Кросстеха», возглавлявший проект внедрения.

«Сегодня значительная часть инцидентов, связанных с компрометацией данных, так или иначе затрагивает привилегированные учетные записи, потому что именно они открывают доступ к наиболее ценным информационным ресурсам организации. В этих условиях контроль привилегированного доступа становится ключевым элементом защиты. Рады, что наше решение позволило «Кросстех» минимизировать риски несанкционированных действий в ИТ-инфраструктуре и обеспечить прозрачность работы с данными», – отметил Дмитрий Симак, менеджер продукта PAM Infrascope компании NGR Softlab.