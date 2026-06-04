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«Диасофт» выпустил AI-driven версию экосистемы Digital Q для конвейерного производства программных продуктов

Компания «Диасофт» представила обновленную AI-driven версию экосистемы Digital Q для разработчиков. Инструментарий дает возможность собственникам крупного бизнеса, ИТ-директорам (CIO) и руководителям центров разработки перестроить процесс создания программного обеспечения на основе AI-driven конвейера, увеличить производительность по разработке ПО в шесть раз и кратно сократить time-to-market. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

AI-driven версия экосистемы Digital Q позволяет: кратно сократить time-to-market: обеспечить вывод сложных цифровых продуктов на рынок в беспрецедентно сжатые сроки; оптимизировать затраты на производство: снизить общую стоимость владения (TCO) ИТ-ландшафтом и повысить эффективность инвестиций в разработку; исключить «спагетти-код» в корпоративных архитектурах: доверить ИИ-агентам рутинные задачи, высвобождая человеческие ресурсы для выстраивания бизнес-логики; повысить безопасность решений: гарантировать автоматизированный контроль уязвимостей силами встроенных специализированных модулей.

Эффективность нового подхода подтверждена практическими результатами. В ходе стресс-теста команда из двух специалистов «Диасофт» смогла проанализировать 400 страниц сложного технического задания и собрать работающий прототип Digital Q.CRM всего за один день. Разработка и вывод на рынок Digital Q.CRM в боевом защищенном контуре заняли всего три месяца силами команды из трех-пяти человек.

«В Digital Q.CRM AI-агенты уже анализируют тендеры и готовят юридические заключения. В перспективе мы запустим целый рой агентов, который возьмет на себя до 80% рутинных задач. Это отличный пример того, как с помощью правильной экосистемы можно одновременно создать решение для себя и для рынка – полностью отчуждаемое и готовое для использования любой ИТ-компанией», – отметил Максим Кутузов, коммерческий директор компании «Диасофт».

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«Попытки просто встроить популярных ИИ-ассистентов в старые, неэффективные процессы – это тупиковый путь, который лишь увеличивает хаос и раздувает бюджеты. Чтобы выиграть в современной гонке за скорость, крупному бизнесу необходим переход от ремесленного написания кода к его промышленному автоматизированному производству. – сказал Александр Сахаров, директор по работе с партнерами, член правления компании «Диасофт». – Экосистема Digital Q – это готовый технологический конвейер, где функция человека сводится к формулированию намерения и бизнес-логики, а рутинное исполнение, генерация стандартного кода и автотесты полностью делегируются ИИ-агентам. Такая осознанная трансформация переводит разработку на промышленные рельсы и дает enterprise-компаниям фундаментальное стратегическое преимущество».

Обновленная AI-driven экосистема Digital Q спроектирована в компонентной архитектуре, где главным артефактом становится машиночитаемая спецификация, а не сам код. Платформы экосистемы разворачиваются полностью в закрытом контуре заказчика (on-premise), обеспечивая безопасность данных. Благодаря встроенной библиотеке готовых компонентов Digital Q.Library повторно используется более 50% проверенного кода, что избавляет команды от необходимости каждый раз «изобретать велосипед» и минимизирует объем ручного программирования, который не превышает 10-15%.

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