МТС добавила возможность купить аккаунты и подписку PlayStation

ПАО «МТС» объявляет о возможности покупки на сервисе «МТС Оплата» готовых зарубежных аккаунтов Sony PlayStation, аккаунтов с подпиской PS Plus или EA Play, а также отдельно самих подписок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователи «МТС Оплаты» могут купить готовые турецкие или индийские аккаунты Sony PlayStation и наслаждаться игровыми новинками. Турецкие аккаунты доступны для покупки с вариантами подписки PS Plus Essential, PS Plus Extra, PS Plus Deluxe и EA Play на срок от одного до двенадцати месяцев. Также можно купить все эти варианты подписок для уже имеющихся у пользователей турецких аккаунтов.

Подписка PS Plus в зависимости от уровня дает доступ к онлайн‑мультиплееру, облачному хранилищу, скидкам в PS Store, библиотеке игр, пробным версиям новых игр и ряд других опций.

Подписка EA Play от издателя Electronic Arts дает доступ к библиотеке игр этой компании. Пока подписка активна, можно скачивать и играть в десятки проектов из каталога EA. В него входят популярные игры разных жанров: спортивные симуляторы, шутеры и экшены, гонки, сюжетные RPG и приключения и т.д.

По данным «МТС Оплаты», игровые консоли стали одним из лидеров роста по платежам за 2025 г. – количество оплат по ним увеличилось более, чем в пять раз. А Sony PlayStation – самая популярная среди консолей у роcсиян. Аналитики отмечают, что росту популярности консолей способствовало в том числе появление новых зарубежных направлений, доступных для оплаты.

Раннее на «МТС Оплате» уже было реализовано пополнение зарубежных кошельков PS Store порядка 20 стран. Оплата возможна через СБП с карт любых российских банков или с лицевого счета абонента МТС.

Сейчас на игровой витрине сервиса «МТС Оплата» доступно пополнение баланса более 60 зарубежных игр, включая мобильные, и игровых площадок: Steam, Xbox, Battle.net и другие. На витрине бизнес-сервисов можно оплатить более 100 подписок на нейросети, стриминги, онлайн-доски и другие приложения для работы и учебы.

Для пополнения аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.

Если нужный сервис не представлен на сайте, пользователь может направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса «МТС Оплата».