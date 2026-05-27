Red Security усилила сервис шифрования каналов связи продуктами «ИнфоТеКС»

Компания Red Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявила о том, что сервис шифрования каналов связи (ГОСТ VPN) теперь может быть оказан на базе программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW и программного комплекса ViPNet Client компании «ИнфоТеКС».

Сервис Red Security ГОСТ VPN предназначен для построения защищенных каналов передачи данных между территориально удаленными объектами компании, а также для организации безопасного подключения сотрудников к корпоративным ресурсам из любой точки. В основе сервиса лежит применение сертифицированных российских программно-аппаратных и программных комплексов, что обеспечивает соответствие требованиям регуляторов в области защиты информации. Решение востребовано у компаний с разветвленной филиальной сетью, которым необходимо поддерживать защищенную связь между офисами, производственными площадками и облачными сервисами.

Подключение сервиса избавляет заказчика от необходимости самостоятельно выстраивать инфраструктуру шифрования: закупать оборудование, организовывать его внедрение и последующее обслуживание, а также формировать внутреннюю экспертизу в области криптографической защиты. Все эти задачи берет на себя Red Security – компания обеспечивает проектирование, развертывание и непрерывную эксплуатацию защищенных каналов, включая мониторинг доступности и техническую поддержку.

Продукты ViPNet Coordinator HW и ViPNet Client имеют действующие сертификаты ФСБ России, подтверждающие соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации. Их включение в портфель технологических платформ, на базе которых может быть оказан сервис Red Security ГОСТ VPN, позволяет заказчикам выбирать между различными решениями – в зависимости от технических требований проекта, существующей инфраструктуры и предпочтений команды ИБ. Для компаний, которые уже эксплуатируют продукты линейки ViPNet, это означает возможность перевести управление инфраструктурой шифрования на сервисную модель без смены привычной платформы.

«ИнфоТеКС» – старейший российский разработчик средств криптографической защиты информации, продукты которого занимают устойчивые позиции на российском рынке и пользуются высоким уровнем доверия среди заказчиков в самых разных отраслях – от финансового сектора до промышленности и государственного управления. Добавляя решения «ИнфоТеКС» в технологический стек нашего сервиса, мы идем навстречу тем заказчикам, для которых эта платформа является стандартом де-факто. Теперь они могут получить все преимущества сервисной модели – прогнозируемые расходы, профессиональное управление и гарантированный уровень доступности каналов – не меняя привычного инструментария. Сервис при этом полностью соответствует действующим требованиям регуляторов: 149-ФЗ, 152-ФЗ, 187-ФЗ, а также приказам ФСТЭК России и ФСБ России», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления сервисов сетевой безопасности компании Red Security.

