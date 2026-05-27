Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

МТС улучшила сеть на месте гнездования цапель в Чувашии

ПАО «МТС» усилила сеть в четырех населённых пунктах Моргаушского округа Чувашской Республики. Работы были проведены в том числе в деревне Шомиково, где находится государственный природный заказник «Шомиковская колония серых цапель». Благодаря установке нового оборудования скорость мобильного интернета возросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые базовые станции МТС запущены в деревнях Синьял-Моргауши и Шомиково, а также в выселках Первое Мая и селе Юнга. Обновленная сеть LTE охватывает общеобразовательные школы, сельские дома культуры, библиотеки, магазины и кафе. Около двух тысяч местных жителей и гостей округа могут пользоваться качественной мобильной связью и быстрым интернетом МТС. Это открывает новые возможности: от быстрой загрузки файлов и удаленного обучения до комфортного использования онлайн-сервисов, включая банковские приложения, даже в моменты пиковой нагрузки на сеть.

Кроме этого, сеть LTE связь МТС доступна и в государственном природном заказнике регионального значения — «Шомиковская колония серых цапель». Он известен с 1960-х годов и создан для сохранения и изучения старейшей колонии серых цапель в Чувашской Республике, где насчитывается более 200 гнезд. На территории заказника регулярно проходят эколого-просветительские мероприятия для детей и планируется запустить экологический туристический маршрут. С новой, обновленной связью МТС орнитологи могут вести учёт птиц и оставаться на связи, а туристы — мгновенно делиться в социальных сетях своими наблюдениями за серыми цаплями и загружать онлайн-карты.

«Мы проводим постоянную работу по развитию сети МТС в регионе, строим новые базовые станции и обновляем телеком-оборудование, чтобы обеспечить жителей современной качественной связью. Моргаушский округ находится недалеко от столицы Чувашии и привлекает туристов не только волжскими просторами, но и достопримечательностями — водопадом «Серебряный каскад», памятником природы «Старейшина чувашских дубов», страусиной фермой и другими. Уверена, что с нашей обновленной сетью и путешественникам, и местным жителям станет намного комфортнее», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

Ранее МТС первой из операторов охватила связью детские оздоровительные лагеря «Солнышко» и «Березка», а также детские санатории «Лесная сказка» и «Алый парус», расположенные в деревне Шомиково Моргаушского округа. Теперь около шести тысяч детей, отдыхающих ежегодно в учреждениях, имеют доступ к качественному мобильному интернету на скорости более 50 Мбит и голосовой связи.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290